高市文化館舍稽查未戴口罩　文化局20日開出3張舉發單

全台疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心於19日宣布各縣市全面提升為三級警戒，高市府並公告防疫加嚴措施，民眾外出須「全程配戴口罩」，配合此政策，高市府文化局暨所轄藝文館舍持續分組巡檢，今（20）日於高美館及文化中心計開出3張舉發單。





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高雄市防疫加嚴，並授權各局處於轄管業務範圍場域內，對未依規定戴口罩者，開罰新台幣3000元到1萬5000元。高市文化局轄下藝文場館已宣布關閉至5月28日，然而許多「戶外園區」仍是民眾日常休憩的熱點。為落實防疫加嚴政策及確保園區防疫安全，文化局編組執行防疫巡查。各館舍於上週末起每日派員定時巡查宣導民眾配合防疫務必全程配戴口罩，並於昨（19）晚啟動全園區巡邏稽查，逕行舉發。





▲為落實防疫加嚴政策及確保園區防疫安全，文化局編組執行防疫巡查。（圖／高市府文化局提供）

文化局呼籲，民眾外出務請佩戴全程口罩，守護全民公共衛生安全人人有責，將持續嚴格執行防疫政策，不戴口罩即刻開單。盼藉由依法強力執行防疫規定，來提升民眾配戴口罩習慣，降低群聚染疫風險，有效阻斷傳播源。



