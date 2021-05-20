  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

配合防疫！寒軒國際大飯店即日起暫停營運至5月23日

▲ 寒軒國際大飯店即日起暫停營運至5月23日。（圖／翻譯自寒軒國際大飯店臉書）
▲ 寒軒國際大飯店即日起暫停營運至5月23日。（圖／翻譯自寒軒國際大飯店臉書）

記者陳美嘉／高雄報導

2021-05-20 19:31:50

今（20）日高市府公布確診者足跡，其中全國2336（北部個案）曾於5月14日入住位於四維路的寒軒國際大飯店，飯店5月20日接獲通知後，除配合消毒等防疫措施，也宣布即日起至5月23日全館暫停營運服務。停業期間，將致力全館消毒清潔，也讓員工能休假在家，盡量減少移動帶來的風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀

寒軒國際大飯店表示，因為被高雄市衛生局告知，疑似有新冠肺炎確診者入住，為了保障所有消費者及員工的安全，第一時間即配合高雄市政府防疫管理，除了在5月20日一早就配合衛生局人員，在飯店內外噴藥消毒外，針對此次臨時狀況應變，也決定即日起至5月23日全館暫停營運服務。

寒軒國際大飯店強調，原本即日起開賣小資便當，已接獲多筆訂單，且仍有團體選擇入住，但為了讓客人及員工零風險，因此毅然決定暫停營業至5月23日將住宿客人轉介至集團企業寒軒高雄商旅，另外需要便當外賣的客人，也推薦選購同集團的寒軒和平店的防疫便當。

寒軒國際大飯店預計5月24日恢復營業，屆時將提供小資便當外賣，及相關的餐飲外帶服務，旅館住宿也將恢復正常，然而為配合政府三級防疫措施，館內所有餐廳停止入內用餐將持續到5月31日。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
84.03%15.97%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
73.17%26.83%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
76.92%23.08%
2021-05-18-2021-05-21

國內確診突暴增！雙北升3級警戒，你覺得台灣接種疫苗速度是否太慢？

會，太慢
不會，不會太慢
88.93%11.07%
2021-05-17-2021-05-20
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀