配合防疫！寒軒國際大飯店即日起暫停營運至5月23日

今（20）日高市府公布確診者足跡，其中全國2336（北部個案）曾於5月14日入住位於四維路的寒軒國際大飯店，飯店5月20日接獲通知後，除配合消毒等防疫措施，也宣布即日起至5月23日全館暫停營運服務。停業期間，將致力全館消毒清潔，也讓員工能休假在家，盡量減少移動帶來的風險。





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寒軒國際大飯店表示，因為被高雄市衛生局告知，疑似有新冠肺炎確診者入住，為了保障所有消費者及員工的安全，第一時間即配合高雄市政府防疫管理，除了在5月20日一早就配合衛生局人員，在飯店內外噴藥消毒外，針對此次臨時狀況應變，也決定即日起至5月23日全館暫停營運服務。





寒軒國際大飯店強調，原本即日起開賣小資便當，已接獲多筆訂單，且仍有團體選擇入住，但為了讓客人及員工零風險，因此毅然決定暫停營業至5月23日將住宿客人轉介至集團企業寒軒高雄商旅，另外需要便當外賣的客人，也推薦選購同集團的寒軒和平店的防疫便當。





寒軒國際大飯店預計5月24日恢復營業，屆時將提供小資便當外賣，及相關的餐飲外帶服務，旅館住宿也將恢復正常，然而為配合政府三級防疫措施，館內所有餐廳停止入內用餐將持續到5月31日。



