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首季經常帳順差近260億美元　創歷年同期新高

▲中央銀行今（20）日公布110年第1季國際收支。圖為央行總裁楊金龍。（圖／擷取自中央銀行直播）
▲中央銀行今（20）日公布110年第1季國際收支。圖為央行總裁楊金龍。（圖／擷取自中央銀行直播）

中央社

2021-05-20 21:03:47

（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行今天公布110年第1季國際收支，經常帳順差259.6億美元寫下歷年同期新高，其中服務貿易順差金額是歷年單季最大，原因除了旅行收支逆差縮小，貨運收入大增也是關鍵。

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央行今天公布國際收支，110年第1季經常帳順差為259.6億美元，金融帳淨資產增加159.3億美元，央行準備資產增加105.4億美元。

央行指出，第1季經常帳順差259.6億美元，創下歷年同季最高紀錄，除了持續受惠於新興科技應用需求延續及傳產貨品景氣回暖，商品貿易順差達187.5億美元，較去年同季增加63.3億美元，服務貿易順差28.3億美元也創下歷年單季新高。

央行官員說明，服務貿易過去多呈現逆差，從去年第2季以來才轉呈順差，今年服務貿易順差金額再寫新高紀錄，主因是貨運收支順差增加，以及旅行收支逆差縮小所致。

受到疫情影響，國人沒辦法出國，旅行支出大幅減少，央行官員指出，今年第1季旅行收支逆差為1.6億美元，較去年同期逆差8.2億美元縮小6.6億美元。

另一方面，疫情除了讓宅經濟商機爆發，帶動台灣電子資通訊產業出口暢旺，也帶動線上購物盛行、防疫用品跨國運輸等需求；央行官員指出，上述因素均使出口貨運、國際線貨運更為忙碌，貨運收入大增，今年第1季貨運收入為37億美元、貨運收支順差27.5億美元，雙雙寫下歷年單季新高紀錄。

至於今年第1季金融帳淨資產增加159.3億美元，金融帳續呈淨流出，央行解釋，經常帳順差的國家，金融帳淨資產多呈增加，表示該國資金淨流出，不只台灣，日本、新加坡、南韓、德國、泰國等多有同樣情形。（編輯：張均懋）1100520

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