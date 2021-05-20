本土疫情延燒！全台各醫院「門診、急診」因應措施一次看

台灣疫情大爆發，本土確診病例連日破百，中央流行疫情指揮中心昨（19）日正式宣布全國自5月19日至28日進入三級警戒；也因醫院負擔較高的採檢和治療量能，為防堵疫情在院內擴散，因此各家醫院陸續宣布各種防疫措施，《NOWnews今日新聞》也整理出關於各家醫院門診、急診的異動，若原本有預約相關門診、手術的患者，可使用各醫院的App，或者去電更改。





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●全台





※長庚醫院





長庚醫院（長庚診所以及各院區包含基隆、台北、土城、林口、桃園、嘉義、雲林、高雄、鳳山） 暫停或延遲非急迫性之住院、手術（含門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。





●台北市





※台大醫院





在三級警戒期間（15日起至28日）醫院常規營運降載，停止或是延後非緊急住院、手術、門診手術、檢查、治療、自費COVID-19疫苗接種、以及健康檢查等服務。院方也表示，為保障民眾自身安全及維持醫療機構能量，強烈建議可延後就醫，但後續可憑預約紀錄來電延後的門診，且該次不計算為爽約次數。





另外，持台大二、三次連續處方箋之病友請於健保特約藥局領藥，若有特殊用藥需返本院領藥，請利用本院連續處方預約領藥系統，以加速領藥，減少於院區停留時間。





※台北市立聯合醫院「和平」分院





和平醫院門診即日起停診到28日，同時也執行清零計畫，暫停急診、設立快篩站、不能現場掛號。





※三軍總醫院（內湖、松山、汀州、基隆）





各院區門診降載、取消部分慢性醫療（如皮膚科照光服務），不過「松山」分院門、急診皆暫停，恢復時間尚未公布，建議到醫院前先致電確認門診是否有正常運作。





※新光醫院





全院分艙分流，住院病人進行全面X光普篩。門診降載，設有戶外慢性處方箋領藥站，至於PCR 篩檢站持續，只要曾經和確診者足跡相同或收到萬華細胞簡訊的民眾都可以來檢驗；若病人需住院，PCR檢驗必須為陰性。





※馬偕醫院





自5月18日至31日，夜診、復健科門診暫停，並暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健、語言治療。





台北、淡水院區皆同步實施，即日起入院前先插健保卡確認身份，若曾於本院就診過登記地為萬華、板橋居民，請改至戶外門診就醫。若民眾曾有相關風險區域活動史（如萬華、和平醫院、板橋…等），若有就醫需求，亦請直接至戶外門診就醫。





另外，自17日起全院禁止探病，18日起取消已預約「公費」、「自費」疫苗注射，後續視疫苗配送情形，再行開放；並優先保留原預約遭取消民眾，請注意醫院網頁及掛號網頁公告。





※國泰醫院（總院、內湖、汐止）





自5月17日起，夜間門診暫停2週，暫停非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、健兒門診及兒科預防接種等業務。自5月18日起，暫停非醫護COVID－19公費疫苗接種服務。





居住在「萬華區」、「板橋區」等或近期「收到疫情警示簡訊」（細胞簡訊）民眾，如有呼吸道症狀，請至急診就醫。非屬呼吸道症狀的萬華、板橋區民衆，如糖尿病等內科慢性病民衆仍可至門診就醫。





另外，持慢性病連續處方箋病人，可透過APP或掛號網頁預約，在戶外領藥窗口領藥。





※臺北醫學大學附設醫院





28日起暫停（延遲）非急迫性之住院、手術（門診手術）、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。





※台北榮民總醫院





為配合疫情所需，臺北榮總自即日起降載全院醫療服務，減少、延後非緊急住院及手術，及非緊急必要之治療及檢查（包括自費健檢），如美容中心、老人健檢服務皆暫停，民眾可參考手中紙本文件上聯絡電話，致電相關單位查詢改期。





即日起全面停止開放探病至6月8日，住院病人之陪病者為1名。





●新北市





※亞東醫院





門診：18日至本月31日，暫停夜間門診；耳鼻喉科暨頭頸外科非緊急住院手術與檢查全數延後至本月28日，超音波檢查全數暫時取消，延後至28日。





急診照常。





※汐止國泰醫院





門診自17日起暫停夜間門診兩周。





急診暫時停止服務，病人只出不進。





※輔大醫院





即日起至28日，暫停非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、健兒門診及兒科預防接種等業務。





急診照常。





※三峽恩主公醫院





暫停院內四癌篩檢服務及門診手術，非緊急醫療需求門診、檢查與復健等建議延後就醫





急診照常。





※新北市立土城醫院





門診自17日起暫停非急迫性住院、手術、檢查、美容、健康檢查、物理及職能復健等服務。





急診照常。





●桃園市





※衛生福利部桃園醫院（部桃）





自16日起，門診降載，停止預約2周，現場掛號病人限10人，非必要檢查及檢驗全面暫緩。有關門診侵入性檢查（如大腸鏡與胃鏡）收治疑似癌症個案檢驗，其餘個案延後兩週。





非必要檢查及檢驗全面暫緩，復健科暫停長期復健、夜診和夜間治療、日照中心暫停兩週、居家護理暫停訪視二周、高壓氧中心暫停一周、睡眠中心暫停二周、門診手術暫停兩周、高階健檢延後兩周，所有門診住院病患除化療病患，延後一周收治，如需緊急住院由急診收治。





※敏盛綜合醫院





自17日起，常規醫療業務降載，停止（延後）各項健康檢查（含地下一樓國人健檢，21樓敏盛精準健診中心，22樓采風醫學美容中心），8樓復健治療（及三民院區復健治療）之各項檢查及檢驗。





●高雄市





※仁惠醫院





暫停非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、健兒門診及兒科預防接種等業務。





●彰化縣





※衛生福利部彰化醫院





17日起採「預約篩檢制」，符合資格的民眾上網預約後，才受理篩檢，且有症狀者一律至戶外採檢站進行篩檢。





暫停非急迫性住院、手術、檢查等服務，如健檢、美容、物理治療、職能復健、健兒門診及兒科預防接種等業務。





※上述所列相關異動，依各醫療院所最新公布為準。（編輯：郭佩蓉）





▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）