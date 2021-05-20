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男子LINE散布他人確診假訊息　雄警速查送辦最重罰300萬

▲遭誣賴確診新冠肺炎的陳男，向警方報案。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲遭誣賴確診新冠肺炎的陳男，向警方報案。(圖／記者郭凱杰翻攝)

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-20 20:03:47

新冠肺炎疫情持續延燒，高雄一名吳姓汽車銷售員，在5月18號晚間，透過LINE群組，指控一名同業陳姓男子確診新冠肺炎，陳男憤而向警方報案。警方獲報後成立專案小組介入偵辦，立即找到發假訊息吳姓嫌犯，並通知這位吳姓男子到案說明。全案訊後，左營警分局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例」、「傳染病防治法」及「刑法妨害名譽」等罪嫌，將吳姓男子函送法辦。

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▲吳姓汽車銷售員於LINE群組誣指同行陳姓男子確診新冠肺炎。(圖／記者郭凱杰翻攝)
▲吳姓汽車銷售員於LINE群組誣指同行陳姓男子確診新冠肺炎。(圖／記者郭凱杰翻攝)
高市警局左營分局博愛四路派出所接獲民眾報案陳男(73年次）於5月18日22時許發現有人於通訊軟體Line群組上發布其確診新冠肺炎之不實言論，惟據了解被害人陳男與散布不實消息之吳姓男子（82年次）分屬不同公司的汽車銷售業務員，但互不相識。陳男認為該不實消息已造成其名譽受損，更造成社會大眾的恐慌，遂對散布該不實消息之吳男提出告訴。

警方獲報後隨即成立專案小組介入偵辦，立即通知吳男到案說明，全案訊後將吳嫌依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興條例」、「傳染病防治法」及「刑法妨害名譽」等罪嫌函送法辦。

警方呼籲，防疫期間一切訊息應依中央流行疫情指揮中心公布為準，有任何問題可撥打1922防疫專線諮詢，民眾切勿自行憶測，甚至散布不實訊息，違者最重可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金，警方將全力偵辦，民眾切勿以身試法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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