名家論壇》李兆立／防疫多頭馬車，同島一命在哪裡？

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第一個時間點，讓我們回到目前所能掌握本土疫情原爆點（Ground Zero），也就是台北的萬華茶室及新北的獅子會剛剛確診的那天。
當時，新北立刻宣布八大行業停止，台北卻無視於大台北生活圈的連動性，僅要求萬華茶室停業三天，形同變相鼓勵新北消費者改跑到台北的八大繼續消費。我們看不見雙北之間的協調，也看不到中央疫情指揮中心的統籌調度。
更離譜的是，當經過疫調發現確診者曾到中南部參加宗教遶境後，中央與各縣市竟然沒有第一時間要求遶境暫停，直到幾天後的後續確診攀升，才急忙強力要求遶境和其他宗教活動停止。
第二個時間點，在確診人數激增下，我們終於看到雙北升「三級警戒」，但馬上引來兩個質疑，後續也確實不斷引發爭議。
第一個質疑是，明明都是彼此通勤頻繁的大台北生活圈，為什麼基隆、桃園、宜蘭不用升三級？
第二個質疑是，在疫情升溫和民意催生下，桃園和宜蘭宣布進入「準三級」，而被雙北徹底包圍的基隆卻始終宣稱「不升準三級，但防疫比照三級」。所以到底什麼是準三級，什麼是比照三級，民眾依舊看得一頭霧水。
最荒謬的是，接下來幾乎全台都宣布進入了準三級，但是怎麼個「準」法，大家的做法卻各有不同，大家的疑問也越來越多，例如：
雙北進入三級，要求店家全面實聯制，否則不能營業，請問各縣市都有比照嗎？
雙北最一開始宣布高中以下停止上課時，各縣市不僅沒有跟進，與雙北大量通勤的桃園，竟然宣布「缺課率20%就停課」，形同把停課與否交給家長來判斷，這也算是準三級嗎？
第三個時間點，在各地各種詭異的「準三級」並未奏效後，中央終於宣布全國進入三級警戒，但各地的三級顯然還是沒同調。
例如，當進入社區傳染，透過檢疫來掌握掌握疫情就非常重要，因此萬華最早設立了四個「熱點快篩」。然而，疫情早已不只限於台北，而是全台蔓延，其他縣市的熱點快篩在哪裡？
我們看到的是，確診人數不下於台北的新北，因為沒有設立快篩站，使得新北居民改到萬華大排長龍，結果造成更多無謂的移動和群聚。隨後幾天，新北疫情依舊居高不下，卻僅開設板橋一處快篩站，這與台北的三級顯然有差別。
同一時間，我們看到大台北生活圈的桃園、基隆、宜蘭遲未建立快篩站，反而是彰化積極設立熱點快篩，即便是全台升三級後，我們依舊沒有看到其他縣市比照設立熱點快篩。
另一個大問題是政府宣布全國高中以下停課，這是防疫的必要措施，但對於衍生的「防疫照顧假」，卻依舊沒有拿出一致的做法。勞工到底有沒有辦法請假，請假後會不會沒有收入，企業如果部分給薪會不會影響營運，政府依舊沒有給出標準答案，而是丟給企業和勞工自己去煩惱。
換句話說，在全民因為疫情陷入高度焦慮時，我們沒有看到中央與地方政府拿出一致的防疫作法，只看見各縣市政府競相召開記者會，有時一天高達四五場記者會，彼此資訊還會有衝突，讓民眾更加焦慮。
例如，我們曾看到，同一天彰化宣佈確診22例，中央卻說只有10例，立刻引起了疫情資訊是否正確的無謂爭議。
我們要問，台灣作為一日生活圈，跨縣市通勤稀鬆平常，站在整體防疫的立場，為什麼一致的防疫措施無法及時到位，而是一拖再拖？
我們更要問，為什麼我們在過程中不斷看到中央與地方政府互踢皮球，甚至丟給人民自律的狀況？
我們也好奇，如今全國都進入三級警戒，為什麼各縣市還要各自召開記者會，各自拿出確診數字和防疫措施，不能都回歸中央防疫指揮中心，讓資訊更加一致嗎？
防疫靠的是彼此團結和科學依據，但過去一段時間來我們看到的更多是互不團結和政治考量，如今本土疫情已經十分嚴峻，真的需要政府之間團結起來，不分中央地方，落實防疫專業與一致標準，讓民眾能夠安心遵循，才能共同打贏這場防疫之戰。
●作者：李兆立／政治工作者
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