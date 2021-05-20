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民眾瘋搶物資！醫護見「確診者足跡」感嘆：不要一窩蜂

▲台灣近期的疫情持續延燒，連續數日都新增破百例的本土確診，讓各地賣場出現排隊搶購物資的人龍。（示意圖／取自unsplash）
▲台灣近期的疫情持續延燒，連續數日都新增破百例的本土確診，讓各地賣場出現排隊搶購物資的人龍。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 20:11:34｜2021-05-20 20:12:38

台灣近期疫情持續延燒，連續數日都新增破百例的本土確診，各地賣場也出現排隊搶購物資的人龍。不過今（20）日新北市政府公布的確診個案足跡曝光，也讓醫護忍不住呼籲「不要『一窩蜂』在同一時間湧入採買物資」。

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新北市政府今（20）日公開的確診個案足跡，結果顯示光是上周六一天，就有4處賣場、一處傳統市場有確診者足跡。醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也說「大家還記得上禮拜六我們發文呼籲不要急著衝去採嗎？那時候一堆賣場被擠爆，根本沒辦法維持社交距離」。

▲醫護粉專見到新北聖估開的確診者足跡，忍不住感慨呼籲不要一窩蜂採買。（圖／翻攝《MedPartner
▲醫護粉專見到新北聖估開的確診者足跡，忍不住感慨呼籲不要一窩蜂採買。（圖／翻攝《MedPartner 美的好朋友》）
 

該粉專認為，疫情升溫衝去採買的行為真的是不必要，即使是升為4級警戒，沒必要不得外出時，還是可以出門採買，只是可能會限制次數變成2、3次，「這幾天持續都買得到東西不是嗎？」另外，多數人平常也不用天天採買，所以不用慌張，「台灣不會餓死人，食物跟防疫物資都夠。只要大家不出現恐慌，一切照著計畫來，我們可以穩穩走過的」。

最後《美的好朋友》也感慨表示，「我們呼籲的是不要『一窩蜂』在同一時間湧入採買物資。而不是去採買這件事，或者是去某地方採買就不對」。

▲新北市政府公布確診者足跡。（圖／新北市政府）
▲新北市政府今（20）日公布上周確診者足跡。（圖／新北市政府）
不少網友看完也紛紛回應「看門口停很多車就別進門群聚採購了」「一窩蜂去群聚真的非常危險啊」、「這個足跡是去掃貨吧」「去擠賣場反而危險」（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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