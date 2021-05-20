民眾瘋搶物資！醫護見「確診者足跡」感嘆：不要一窩蜂
台灣近期疫情持續延燒，連續數日都新增破百例的本土確診，各地賣場也出現排隊搶購物資的人龍。不過今（20）日新北市政府公布的確診個案足跡曝光，也讓醫護忍不住呼籲「不要『一窩蜂』在同一時間湧入採買物資」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 20:11:34｜2021-05-20 20:12:38
新北市政府今（20）日公開的確診個案足跡，結果顯示光是上周六一天，就有4處賣場、一處傳統市場有確診者足跡。醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》也說「大家還記得上禮拜六我們發文呼籲不要急著衝去採嗎？那時候一堆賣場被擠爆，根本沒辦法維持社交距離」。
該粉專認為，疫情升溫衝去採買的行為真的是不必要，即使是升為4級警戒，沒必要不得外出時，還是可以出門採買，只是可能會限制次數變成2、3次，「這幾天持續都買得到東西不是嗎？」另外，多數人平常也不用天天採買，所以不用慌張，「台灣不會餓死人，食物跟防疫物資都夠。只要大家不出現恐慌，一切照著計畫來，我們可以穩穩走過的」。
最後《美的好朋友》也感慨表示，「我們呼籲的是不要『一窩蜂』在同一時間湧入採買物資。而不是去採買這件事，或者是去某地方採買就不對」。
不少網友看完也紛紛回應「看門口停很多車就別進門群聚採購了」「一窩蜂去群聚真的非常危險啊」、「這個足跡是去掃貨吧」「去擠賣場反而危險」（編輯：潘毅）
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