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新增死亡個案（案2683）為70多歲獨居婦人，於萬華工作，有心血管疾病，5月15日出現倦怠、虛弱症狀，但拒絕就醫，16日時被匡列須採檢但失聯，衛生單位請警政單位協尋。17日時家屬至家中探視，才發現婦人已過世，18日警政單位回覆尋獲個案，經採檢於今日確診。家屬目前無症狀列居家隔離。目前累計共15名死亡案例。
全台5醫院傳確診 臺大醫院正調查中
而接連傳出醫護人員或醫院員工染疫，醫療應變組副組長羅一鈞表示，新北市亞東醫院、高雄仁惠醫院、北部某洗腎中心、和平醫院及三總醫院松山院區均有確診個案；臺大醫院也有10名工務人員確診，其中3位有萬華區活史，目前全院篩檢中，經篩檢完畢調查後才能確認是否為院內感染。
榮總確診個案（案2269）為手術房工友，經調查非院內感染。花蓮鳳林榮民醫院一度傳出一位護理師確診，但人在亞東醫院陪病家人，一採陰性、二採陽性、待三採確認。經調查並非在花蓮染疫。
亞東醫院新增3確診 先前已匡列
第一間發生院內感染的亞東醫院，新增3人確診，為陪病者、看護、住院病患，累計14人。羅一鈞 強調這些新增案例在先前已被隔離，還在防火牆中，其他接觸者也持續追蹤中。高雄仁惠醫院2名確診未新增，其餘接觸者93人居家隔離。北部某洗腎中心，維持1確診4快篩陽性，10名工作人員採檢但結果尚未出爐。
和平醫院新增3確診 三總新增2確診
和平醫院新增院內感染，包含和確診者同病房的2位病患，還有1名看護確診，總共造成5位感染，院方停診至5月28日。有社區萬華足跡史的3位工作人員也確診。三總松山分院日前有1名護理師（案1352）有進香行程，發燒就醫採檢，接觸者1位醫師和護理師也採檢陽性。
萬華區有一社福機構傳出有一名住民確診，曾住過和平醫院，為案1272接觸者，13日出院時被通知居家隔離，當日發燒送醫確診。19日完成機構內22人採檢均為陰性。
羅一鈞也提醒，醫院內有確診個案其實是正常的，畢竟大家都在社區內生活、出門，也都很小心，並不是故意染疫後傳染給別人。現在正全面防堵疫情中，望民眾不要認為醫院「淪陷」，醫護人員都很盡力了。
雙北快篩陽性率下降 陳時中：疫情未急遽變嚴峻
國內本土病例升溫至今約兩週，單日確診數約200至300例之間，指揮官陳時中表示，疫情沒有急遽嚴峻的趨勢。台北市篩檢陽性率由一開始10%也降到4/6%，新北市由5.5%降至2.9%，逐漸回穩當中。新北幅員較廣，接觸者移動距離若遠恐增風險，應考慮擴大設置篩檢站。
資料來源：健康醫療網 5間醫院爆院內感染 婦人拒就醫確診亡
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