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疫情升溫　矯正機關24日至28日暫停一般接見

▲法務部矯正機關自5月24日至28日暫停一般接見。（圖／NOWnew資料照，記者林柏年攝）
▲法務部矯正機關自5月24日至28日暫停一般接見。（圖／NOWnew資料照，記者林柏年攝）

中央社

2021-05-20 22:54:27

（中央社記者蕭博文台北20日電）法務部矯正署今天表示，矯正機關自5月24日至28日暫停一般接見，但收容人到合作社購買一般性物品的金額上限提高為每日新台幣600元，並得增加電話接見次數。

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矯正署指出，法務部長蔡清祥轉達行政院長蘇貞昌指示，面對疫情除嚴密防守，要有新的角度思考；矯正署為維護收容人及接見家屬健康，並衡酌疫情升溫，將實施以下防疫及生活照顧措施：

一、110年5月24日至28日暫停一般接見：各機關於5月24日至5月28日期間，暫時停止辦理一般接見，暫停期間得以電話或行動接見之方式辦理；律師、辯護人接見時設置活動隔板，必要時採一般接見設備辦理。

二、醫療防護再升級：收容人收容期間每日均應佩戴口罩、量測體溫並加強清潔消毒；各機關診間均設置活動隔板。防疫物資充分備置，必要時得提供予外部醫事人員使用。

三、收容人生活處遇彈性放寬：110年5月24日至28日，合作社一般性物品購物金額上限提高為每日新台幣600元，另為強化收容人伙食供應，期間至少提供三次涼品。上述處遇事項視疫情滾動式修正調整；防疫期間，各機關認有必要時，得依相關法規增加收容人之發信、電話或行動戴具接見次數。

四、新收、提訊及出庭還押收容人落實分艙分流：新收收容人入機關前先量測體溫並加強清潔消毒；職員辦理新收作業時，全程穿著口罩、手套、防護衣及護目鏡；出庭、提訊還押之收容人比照新收檢疫流程辦理。新收入監、提訊及出庭還押動線採分艙分流；隨時注意中央流行疫情指揮中心公告足跡、熱點列入詢問項目，若收容人體溫異常或該次車上有疑慮個案予以隔離。（編輯：張銘坤）1100520

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