外出開車要戴口罩？指揮中心：1人開車可不戴

全國防疫進入三級警戒，只要外出一律配戴口罩，但針對開車是否要戴口罩、戶外抽菸等行為是否需要？各縣市看法不一，中央流行疫情指揮中心今（21）日召開全國防疫議會議定調，副指揮官陳宗彥在會後記者會上表示，自行開車若只有駕駛1人可以不戴口罩，工地工程人員除飲食喝水要保持社交距離之外，要其他時間要配戴口罩。
記者顏真真/台北報導
2021-05-21 10:09:32｜2021-05-21 10:13:51
陳宗彥表示，民眾外出仍需全程配戴口罩，自行開車部分，若2個人以上同車，仍要配戴口罩，若只有駕駛一個人，不影響也不會有機會影響其他人，因此可以不配戴。
至於工地工程人員這部分，他說工程人員要找適當地點飲食、喝水，並保持社交距離，因此只要飲食喝水有保持一定社交距離，其他時間就要配戴口罩。不過，陳宗彥也強調，目前外出不戴口罩仍以勸導為主，，勸導不聽才會開罰。
至於有些地方政府沒有勸導期要開罰，各縣市首長要求不盡相同，會請警政署定一下標準，「我們還是先勸導再開罰」。
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