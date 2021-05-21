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外出開車要戴口罩？指揮中心：1人開車可不戴

▲指揮中心表示如果1人自行開車可以不配口罩，2人以上在車內就要配載。（示意圖／NOWnews資料照片)
▲指揮中心表示如果1人自行開車可以不配口罩，2人以上在車內就要配載。（示意圖／NOWnews資料照片)

記者顏真真/台北報導

2021-05-21 10:09:32｜2021-05-21 10:13:51

全國防疫進入三級警戒，只要外出一律配戴口罩，但針對開車是否要戴口罩、戶外抽菸等行為是否需要？各縣市看法不一，中央流行疫情指揮中心今（21）日召開全國防疫議會議定調，副指揮官陳宗彥在會後記者會上表示，自行開車若只有駕駛1人可以不戴口罩，工地工程人員除飲食喝水要保持社交距離之外，要其他時間要配戴口罩。

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陳宗彥表示，民眾外出仍需全程配戴口罩，自行開車部分，若2個人以上同車，仍要配戴口罩，若只有駕駛一個人，不影響也不會有機會影響其他人，因此可以不配戴。

至於工地工程人員這部分，他說工程人員要找適當地點飲食、喝水，並保持社交距離，因此只要飲食喝水有保持一定社交距離，其他時間就要配戴口罩。不過，陳宗彥也強調，目前外出不戴口罩仍以勸導為主，，勸導不聽才會開罰。

至於有些地方政府沒有勸導期要開罰，各縣市首長要求不盡相同，會請警政署定一下標準，「我們還是先勸導再開罰」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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