未戴口罩開罰規範不一　指揮中心：會請警政署訂標準

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至有些民眾會在公園脫口罩吃便當，是否違反外出配戴口罩規定？陳宗彥說，現在全國進入三級狀況，外出配戴口罩請大家務必遵守，他也相信從去年到現在全國絕大多數民眾都依防疫措施進行，僅極少數有脫序違規行為 ，看到就理性勸導，不必產生不必要的對立。
不過，他認為公園仍是外出要配戴口罩，建議用餐的話，就帶回家裡、辦公室或自己場域，不要在公共場所用餐。至於公車的部分，指揮中心同樣建議因公車內仍是公共空間，不建議車上拿下口罩用餐，還是到相對安全的地方去用餐會比較好。
雖然指揮中心強調外出未戴口罩會先勸導再開罰，但有些地方政府首長都說沒有勸導期，要直接開罰，中央與地方是否協調出一個原則？陳宗彥說，各縣市請警察局同仁就協助地方政府防疫措施，因為縣市首長的要求不盡相同，加上在執行上有些事情不一定是請警政同仁，因此這點會請警政署訂出一致標準，「這不能有差異」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。