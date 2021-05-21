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未戴口罩開罰規範不一　指揮中心：會請警政署訂標準

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥。（圖／指揮中心提供）

記者顏真真/台北報導

2021-05-21 11:07:26｜2021-05-21 11:43:57

全國防疫進入三級，外出需配戴口罩，但各縣市開罰標準不一致，也引發民怨。對此，中央流行疫情指揮中心今（21）日召開全國防疫議會議，副指揮官陳宗彥在會後記者會上表示會先勸導再開罰，他也坦言各縣市請警察局同仁就協助地方政府防疫措施，因縣市首長的要求不盡相同，這點會請警政署訂出一致標準，「這不能有差異」。

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陳宗彥強調，所有人外出都要配戴口罩，但都會先勸導，勸導不聽才會開罰。在個人車輛部分，如果是自己1個人開車，不會有機會影響到其他人，自己1個人開車可以不配戴口罩，但如果車上有2個人以上，因有些是同住家人，有些不是，較難釐清過去生活接觸狀況，還是建議個人車輛2人以上要配戴口罩。

至有些民眾會在公園脫口罩吃便當，是否違反外出配戴口罩規定？陳宗彥說，現在全國進入三級狀況，外出配戴口罩請大家務必遵守，他也相信從去年到現在全國絕大多數民眾都依防疫措施進行，僅極少數有脫序違規行為 ，看到就理性勸導，不必產生不必要的對立。

不過，他認為公園仍是外出要配戴口罩，建議用餐的話，就帶回家裡、辦公室或自己場域，不要在公共場所用餐。至於公車的部分，指揮中心同樣建議因公車內仍是公共空間，不建議車上拿下口罩用餐，還是到相對安全的地方去用餐會比較好。

雖然指揮中心強調外出未戴口罩會先勸導再開罰，但有些地方政府首長都說沒有勸導期，要直接開罰，中央與地方是否協調出一個原則？陳宗彥說，各縣市請警察局同仁就協助地方政府防疫措施，因為縣市首長的要求不盡相同，加上在執行上有些事情不一定是請警政同仁，因此這點會請警政署訂出一致標準，「這不能有差異」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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