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不怕停電！H組「房價會上漲」？　網反曝現況：不用擔心

▲台灣在本月13日以及17日分別發生兩次大停電，而輪流限電的都是CD組，讓許多用戶不滿，更引發社會對於停電分組的好奇心。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》）
▲台灣在本月13日以及17日分別發生兩次大停電，而輪流限電的都是CD組，讓許多用戶不滿，更引發社會對於停電分組的好奇心。（示意圖／翻攝自《爆怨2公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-20 22:15:14

台灣在本月13日以及17日分別發生兩次大停電，而輪流限電的都是CD組，讓許多用戶不滿，更引發社會對於停電分組的好奇心。就有網友好奇，「因為國防、交通及其他重要用戶，而不列入限電對象的H組，房價是否會因此上漲？」卻有不少過來人揭露現況，認為「很有難度」。

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一名網友在PTT八卦版上好奇發問，若住家若完全不怕停電，就能過得相當快樂，因此不禁好奇不會被輪流限電的「H組」的房價是不是要漲了?

▲電費單上的「輪流停電組別」，在近期意外成為話題。（示意圖／翻攝爆廢1公社）
▲電費單上的「輪流停電組別」，在近期意外成為話題。（示意圖／翻攝爆廢1公社）
貼文曝光立刻有不少網友表示「身邊一堆H組的，超羨慕」、「我家旁邊是陸軍司令部」、「我租屋是H組，旁邊變電所」、「我H組，但是醫院宿舍沒在賣」；不過也有人認為，「很多H組旁都是嫌惡設施好嗎？我朋友住機場旁，每天被飛機起飛聲音搞到都快起笑」、「H組房價大部分都超貴好不好」、「不用擔心這個啦，H組的房價本來就很高了」、「汙水處理廠旁邊也是H唷」。多數人認為部分H組所在區域房價本就偏高，若不高也多半有嫌惡設施在附近，因此影響不會太大。

據台電SOP（標準作業程序），限電方式包括緊急分區輪流停電與計畫性分區輪流停電2種，緊急分區輪流停電的組別分為AB、CD、EF三組。另「輪流停電組別」的H、I、J三組，H組為國防、交通、醫院、政府機關等重要場所，J組為電廠的配電變壓器引供的周邊用戶，上述組別，在輪流停電時會優先排除。（編輯：潘毅）

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