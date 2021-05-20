遠端音樂課成噩夢！家長聽「魔音穿腦」好崩潰：敬佩老師
近期台灣本土疫情延燒，教育部也在日前（18日）宣布全台高中職以下各級學校全面停課，改以遠距教學讓停課不停學。不過卻有家長在聽見孩子上音樂課時，忍不住崩潰大喊「根本是惡夢」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-20 23:21:16｜2021-05-20 23:48:12
原PO在臉書《爆怨2公社》貼出孩子認真上音樂課的模樣，不過現場狀況卻令她崩潰「小孩都在家上視訊課，音樂課一堆小孩一起吹根本是惡夢...教育部的大官們，可以拜託一下非必要課程就暫停上課嗎？」
不少家長也跟著崩潰大喊，「真的真的，我頭都快炸了」、「不好意思！我覺得吹狗螺都沒這麼恐怖」、「我家的 整天都在音樂課，直笛魔音」、「很佩服老師」、「就知道 平常老師在學校多可憐」、「這樣真的要誇老師讚，每天都在聽」。
另外也有家長幸運逃過一劫，「還好我們家的直笛沒帶回來，老師說拿筆練習按就好」、「我家的音樂課也是直笛，我只簽到沒讓小孩實施」、「哈哈還好我們是練歌」、「還好我女兒直笛放在學校」。（編輯：潘毅）
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