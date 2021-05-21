是你嗎？1-2月期統一發票千萬特別獎 還有5人未領獎
今（2021）年3-4月期統一發票將於5月25日開獎，不過，根據財政部統計，今年1-2月期統一發票新台幣1000萬元特別獎還有5位幸運得主未現身領獎，倒是開出的8張200萬元特獎中獎發票，目前已全部完成兌領，兌領率達100%亦是首見。由於領獎期限至7月5日，還沒對獎的人趕快找出家中發票，才不會跟財神擦身而過。
記者顏真真/台北報導
2021-05-21 10:50:44
今年1-2月期統一發票中獎號碼在3月25日就已開獎，特別獎1000萬元中獎號碼為80325690，特獎獎金200萬元中獎號碼為95201943，根據財政部公布的中獎清冊，排除空白、作廢、金額不符或買受人記載為營業人等不符給獎規定的發票後，可兌領特別獎中獎發票計16張、特獎中獎發票計8張，並自4月6日至7月5日開放領獎。
雖然開放領獎時間已過1個半月，但財政部統計發現，1000萬元特別獎仍有5張中獎發票未兌領獎金，包括在基隆市八方雲集消費82元、台北市建國南路二段7-11花84元買飲料及食品、在苗栗縣竹南鎮台灣中油中正路加油站花100元加油、在台北市敦化南路熊貓超市消費156元及在App Store花490元購買應用程式。
至於200萬元特獎這期共開出8張中獎發票，結果到目前為止，幸運中獎人都已現身領獎，兌領率更首次達到100%。但財政部賦稅署透露，其實統一發票1000萬元特別獎過去也曾有3次出現兌領率達100%的情況。