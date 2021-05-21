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投資協定遭凍結　歐中關係前途未卜

▲歐洲議會高票決議凍結歐盟與中國的投資協定，顯示由於價值觀的分歧，歐中關係近來有倒退跡象。不過，歐盟是否願在此刻與台灣洽簽投資協定還有待觀察。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲歐洲議會高票決議凍結歐盟與中國的投資協定，顯示由於價值觀的分歧，歐中關係近來有倒退跡象。不過，歐盟是否願在此刻與台灣洽簽投資協定還有待觀察。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-21 06:03:53

（中央社記者林育立柏林特稿）歐洲議會今天高票決議凍結歐盟與中國的投資協定，顯示由於價值觀的分歧，歐中關係近來有倒退跡象。不過，歐盟是否願在此刻與台灣洽簽投資協定還有待觀察。

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歐盟與中國的投資協定談了7年，去年底終於在德國總理梅克爾（Angela Merkel）擔任歐盟輪值主席國任內完成談判，當時就因中方不願對禁止維吾爾人強迫勞動做出堅定承諾，受到歐洲政壇的批評。

今年3月，歐盟與中國因新疆維吾爾人受迫害的問題相互制裁，中方的制裁對象包含多位歐洲議會議員、學者和智庫，更引起歐洲政壇的憤怒。歐洲議會不少議員認為，中國刻意選擇按民主程序選出的議員和學者進行制裁，真正意圖是否定歐洲的核心價值，醞釀要抵制這份協定。

按照程序，這份協定還需經歐洲議會和歐盟成員國的批准，最快也要明年上半年才會失效。

5月初，歐盟終於受不了反彈聲浪，執委會副主席杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）鬆口表示由於歐盟和中國互相制裁，政治大環境不理想，宣布暫停推動協定的批准，只進行翻譯等技術性工作。

倒是歐盟另一執委布勒東（Thierry Breton）沒有保留，直言投資協定與其說是協定，不如說是「意向」，化為現實還要一段很長時間，暗示批准生效將遙遙無期。

歐洲議會在今天通過的決議文中，「嚴厲譴責」中國攻擊言論和學術自由，不接受貿易協定不顧人權，由此可見，價值觀的分歧如今已成歐中關係的主要障礙。

歐洲議會堅持中國在解除「不公平」的制裁前，不再討論協定，更讓人推測，這份好不容易才談好的協定是否將胎死腹中，畢竟向來嚴詞拒絕它國「干涉內政」的中國，幾乎不曾對新疆等「核心利益」讓步。

無論如何，這份曾被梅克爾稱為「雙邊經貿關係基礎」的協定被放進冷凍庫，從此歐洲與中國的分歧正式浮上檯面，雙邊關係前途未卜。

歐洲議會維持長年的友台傳統，今天還決議與台灣的投資協定不應受歐中協定的牽制，呼籲歐盟直接與台灣展開協商。

近年台灣積極推動與歐盟的投資協定，總統蔡英文日前才在哥本哈根民主高峰會上表達展開協商的意願。歐盟是否願在與中國關係惡化之際，與台灣洽簽投資協定？目前還難以判斷，如果是的話對歐盟來說將是跨出很大的一步。（編輯：楊昭彥）1100521

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