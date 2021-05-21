泰國市場驚爆867例確診！公廁閘門竟成感染源

泰國近日新增多起新冠本土病例，除了監獄爆發大規模群聚感染以外，泰國中部一座市場也被發現有多達867人確診，細查原因後竟發現，問題很有可能是出在市場內的公廁收費門。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-21 06:45:07
綜合《曼谷郵報》等當地媒體報導，泰國公衛官員本月7日至15日，對中部巴吞他尼府(Pathum Thani)西蒙曼果菜市場(Simummuang fruit and vegetable market)內，共計約1萬480人的攤販與員工進行病毒檢測，發現竟有多達867人確診，感染率高達8%。
當局調查後發現，多數病例的共同感染源，很可能是公廁入口的一扇旋轉門，使用者必須在此處投幣後才能入內如廁，研判是有病毒附著於門上，大多數確診者因碰觸同一扇門而染疫。
報導並指出，這波市場感染，確診者有7成是泰國本地民眾，其餘則是移工。
公衛單位已下令拆除公廁收費門，並關閉市場部分高感染率區域，任何人進出市場，都要安裝專門的疫情管控App並掃描，以便追蹤。當局另外也設置了包含400張病床的野戰醫院，用以收治大量的新冠病患。
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