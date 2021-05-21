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泰國市場驚爆867例確診！公廁閘門竟成感染源

▲泰國中部一座果菜市場，近日傳出有多達867人確診新冠肺炎，細查原因後發現，感染源很可能是市場內的公廁門。資料照。（圖／翻攝自曼谷郵報）
▲泰國中部一座果菜市場，近日傳出有多達867人確診新冠肺炎，細查原因後發現，感染源很可能是市場內的公廁門。資料照。（圖／翻攝自曼谷郵報）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-21 06:45:07

泰國近日新增多起新冠本土病例，除了監獄爆發大規模群聚感染以外，泰國中部一座市場也被發現有多達867人確診，細查原因後竟發現，問題很有可能是出在市場內的公廁收費門。

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綜合《曼谷郵報》等當地媒體報導，泰國公衛官員本月7日至15日，對中部巴吞他尼府(Pathum Thani)西蒙曼果菜市場(Simummuang fruit and vegetable market)內，共計約1萬480人的攤販與員工進行病毒檢測，發現竟有多達867人確診，感染率高達8%。

當局調查後發現，多數病例的共同感染源，很可能是公廁入口的一扇旋轉門，使用者必須在此處投幣後才能入內如廁，研判是有病毒附著於門上，大多數確診者因碰觸同一扇門而染疫。

報導並指出，這波市場感染，確診者有7成是泰國本地民眾，其餘則是移工。

公衛單位已下令拆除公廁收費門，並關閉市場部分高感染率區域，任何人進出市場，都要安裝專門的疫情管控App並掃描，以便追蹤。當局另外也設置了包含400張病床的野戰醫院，用以收治大量的新冠病患。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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