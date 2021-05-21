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會再提台灣？美韓峰會將登場　白宮官員：聲明涉區域安全

▲韓國總統文在寅將於21日與美國拜登總統會晤，是繼日本首相菅義偉後，第2位訪問美國的外國領袖，大致可見拜登政府對美日韓同盟的重視，以及亞洲安全的關注。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國總統文在寅將於21日與美國拜登總統會晤，是繼日本首相菅義偉後，第2位訪問美國的外國領袖，大致可見拜登政府對美日韓同盟的重視，以及亞洲安全的關注。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-21 07:17:55

美國總統拜登(Joe Biden)，將於21日在白宮會晤韓國總統文在寅，為拜登上任後的首場美韓峰會，據白宮官員透露，雙方會談將聚焦於中國、半導體和疫苗等問題，至於是否會像先前拜登與日本首相菅義偉會面一樣，發表措辭強烈的聯合聲明並再度提及台灣，官員則表示總體將著重於區域安全，並未直接否認將涉及台海。

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根據《美國之音》報導，文在寅是繼日本首相菅義偉之後，第2位於拜登上任後，訪問白宮的外國領導人。白宮國安會於19號下午，針對文在寅的來訪舉辦背景簡報會，在場傳媒提問到，本次會談是否將發表美韓共同聲明，以及會否提到中國、台灣等議題。

報導指出，白宮官員對此的回應是，雙方將提及整體區域安全，以及維護和平穩定，並指出美韓對於在印太地區面對的挑戰有相同看法，而這些挑戰就包括中國，在強度上也未必會比美日聯合聲明還輕。

美日2國領導人於4月中旬舉行會晤，事後並於白宮玫瑰園舉行聯合記者會。當時菅義偉提到了台灣的狀況，以及新疆維吾爾自治區等敏感議題，並重申美日對於維持台海穩定的共識，鼓勵和平解決兩岸議題，也是1969年之後，美日領袖的聯合聲明首次納入台灣。

▲日本首相菅義偉與美國總統拜登，4月曾於白宮舉行峰會，並提及台灣、維吾爾族等敏感議題。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本首相菅義偉與美國總統拜登，4月曾於白宮舉行峰會，並提及台灣、維吾爾族等敏感議題。（圖／美聯社／達志影像）
此外，本次也有多位南韓​科技業高層隨同訪美，將在南韓官員的陪同下，與美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)召開會議，商討有關半導體、創新與供應鏈方面的合作。至於北韓議題，白宮資深官員則不願詳述拜登政府的​政策細節，僅表示無核化是一個很清楚的目標，美國將採取有彈性的方式，與盟友、夥伴以及國會，私下進行謹慎的溝通。

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