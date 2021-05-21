金正恩禁中國貨？脫北者媒體爆：北韓高官注射陸製藥後亡
由脫北者在韓國經營的新聞網站《每日朝鮮》(Daily NK)報導，近期有一名北韓高官，因注射中國製的藥物後死亡，導致金正恩相當憤怒，因而下令平壤主要醫院，停用中國製藥物。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-21 07:49:53｜2021-05-21 07:51:44
《每日朝鮮》20日引述消息來源指出，事件主角的高官年約60歲，在北韓經濟體系任職多年，深受金氏家族器重，但飽受心臟病、高血壓所苦，雖然一直在平壤醫學大學接受治療，卻未有起色。他的主治醫生為他注射了一款在北韓被視為「萬靈藥」的硫胺素焦磷酸中國製藥物，但他卻在注射後不久死亡。
報導並聲稱，雖然北韓因為疫情與國際制裁，難以取得進口藥物，但北韓人民普遍不信任自己國家生產的藥品。當時負責的醫生本打算使用國產藥物，卻被其他醫護人員以高官不應用本地藥為由阻止，未料高官竟在注射中國藥劑後身亡。
據聞金正恩在得知消息後，對失去得力助手一事感到傷心，下令平壤所有主要醫院禁用中國製藥物，亦不准北韓在研發新冠疫苗時，把中國疫苗當樣本。當局仍在調查該名高官確切的死因、進口該款藥物的貿易公司，以及醫院是否未能妥善保存藥品而導致變質。
《每日朝鮮》是韓國一份線上報刊，總部設在首爾，由脫北者經營，主要關注北韓的民主和人權問題，不少知名的脫北者於韓國展開新的政治生涯後，都曾在上頭發表過文章，也被北韓斥為專門抹黑平壤政權的存在。