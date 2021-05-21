BBC記者騙黛妃受訪掀家庭風暴 威廉王子怒：永不該播出
▲1995年，黛安娜王妃接受《BBC》記者專訪的片段播出後，在英國掀起風波，更攻佔英國各大媒體頭版。20多年過去了，現在出爐的調查報告卻證實，當時的訪問基礎存在不合法與欺騙。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
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▲1995年，黛安娜王妃接受《BBC》記者專訪的片段播出後，在英國掀起風波，更攻佔英國各大媒體頭版。20多年過去了，現在出爐的調查報告卻證實，當時的訪問基礎存在不合法與欺騙。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-21 08:36:22
英國《BBC》的記者巴席爾(Martin Bashir)，曾於1995年採訪已故的黛安娜王妃(Diana, Princess of Wales)，黛妃在節目中坦承與王儲查爾斯的婚姻觸礁，並說出「這段婚姻裡有3個人，有點擁擠」等名言，重創英國王室形象。但近日有關調查的報告出爐，證實當年巴席爾以不正當的手段誘騙黛妃受訪，再次引發熱議，威廉王子(Prince William, Duke of Cambridge)更罕見公開發表聲明，譴責這種不合法的採訪永遠不應再被播出。
綜合外媒報導，巴席爾當年以假的銀行文件，誘騙黛安娜王妃的弟弟史賓塞伯爵(Earl Spencer)，令他使黛妃相信自己受到王室監控，安排自己與黛安娜王妃會面並採訪。黛妃在該次訪問中首度公開提到她與王儲的婚姻問題，並承認確實存在婚外情，引發軒然大波，巴席爾也因此一戰成名，成為知名記者。
當年《BBC》曾就此事調查，但英國最高法院前法官戴森(John Dyson)聲稱，當時的調查「存在缺陷且無效率」，也未對巴席爾做出處分，認為《BBC》的行為有損自身誠信及透明度。《BBC》總裁戴維(Tim Davie)已就此事致歉，巴席爾也在報告公開後，就著造假銀行文件一事道歉，但聲稱這些文件與黛安娜王妃接受採訪的決定並無關聯。
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威廉王子在調查結果出爐後，罕見公開發表聲明，怒控巴席爾是流氓記者、《BBC》管理不善，造成父母關係惡化、家庭破裂，還讓母親生前的最後時光，都活在孤立與恐懼的陰影中，也傷害了無數的人，痛斥這種不合法的節目永遠不該再播出。
哈利王子亦在事後發表聲明悼念母親，聲稱「缺乏道德的行徑、剝削文化的漣漪，最終奪走了她的生命。」
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