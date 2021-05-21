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造成心血管疾病的主要危險因子，就是大家普遍缺乏規律的運動習慣，加上喜歡高油、高鈉、高糖的飲食習慣，導致高血壓、高血糖及高血脂等慢性疾病的出現。其他像是體重過重、抽煙吃檳榔，或是過量飲酒者，再加上天氣太熱、太冷，都是誘發心血管疾病的危險因子。
甚至有已經確診心血管疾病的人，以為不能讓心臟過度操勞，減少了活動的頻率，反而造成心臟更大的負擔，這是因為沒有足夠的活動量，導致心血管的肌肉慢慢流失了。
「抬膝蓋」可以保護心血管
衛福部建議，每週累積 150 分鐘的中度身體活動，可以保護心血管的健康，舉凡像是快走、慢走、騎腳踏車、爬樓梯等活動皆可。
台北榮總醫院高齡醫學中心主任陳亮恭醫師也曾表示「已經患有心血管疾病的人更是需要運動」，但必須經過妥善的設計才安全。建議大家在家的時候，可以進行以下 3 種「抬膝運動」來保護心血管：
- 抬膝
- 抬膝 + 手部伸展
- 進階版
以上動作屬於簡單的中強度有氧運動，不管是健康者或是患病者都能做，不僅可以動到全身肌肉，同時對於身體的協調度也有幫助。
特別提醒，患有心血管疾病者在運動時，一定要做足暖身，伸展跟拉筋都做久一點，讓緊繃的肌肉被舒展開來。若是運動過程中有出現任何不適，就請立即停止休息，如果不適感持續 15 分鐘為改善的話，請至醫院就醫。
參考來源：
衛福部
文 / 彭幸茹 圖 / 何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家運動 / 什麼運動可以保護心血管？每天「抬膝蓋」就能讓血管變健康