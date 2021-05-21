名家論壇》黃創夏／民進黨「大變局」正在瘟疫蔓延時

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這個階段，真正是「執行面」和「最前線」的縣市首長角色的重要性和曝光度大增，別忘了，連宜蘭縣長林姿妙都有一席發言之地。
面對當下疫情的不確定感，甚至連民進黨內都有人開始比較在去年疫情猛暴的時候，政府防疫團隊之內，「有陳其邁副院長在」和「缺少了陳其邁居中協調後」，防疫團隊的運作差異，以及「超前部署」怎麼會變成是「事後滅火」？
當然，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜，更因此將逐漸取得疫情主動權和話語權，還有高雄市長陳其邁果敢和慎密的反應與應變，就算這些地方諸侯有些決定和指揮中心可能並不協調，就算有些民進黨所謂之「側翼」慣例發動反擊，柯、侯兩人卻未必就會受到狂攻猛打，在「三級狀況」、「停課不停學」、「徵用集中檢疫場所」，地方諸侯必然將逐漸取得下一波防疫主導者地位的趨勢。
有急診室外科經驗的柯文哲，還有警長出身快速應變的侯友宜，公衛專業和善於調和鼎鼐的陳其邁‧‧‧都在這場「危機總動員」當中，擁有鮮明的性格，都會讓他們迅速掌握新的可見度，反而是需要衡量全局的總指揮陳時中，職責所在，反而會因此被認為猶豫和遲疑，光芒必定受損，目前已有「只是發表染疫總數字的功能」之譏，此情此景，陳時中2022出戰台北市或新北市的勝算即將快速流失。
在此同時，柯文哲迅速掌握到主導權和話語權，在他身邊的當然是副市長黃珊珊，水漲船高，黃珊珊也因此有新的表現空間，而蔣萬安卻在這場戰役當中邊緣化了，恐怕2022台北市長選舉態勢，白和藍間會有新的競合發生。
連蔣萬安都沒有舞台，民進黨內多是「政治性從政黨員」，缺乏「政策擘劃與執行能力」，還必須率先表現「順時中」，例如前一陣子的「部桃事件」還有「華航諾富特」，連鄭文燦都必須「順時中」，幾乎失去了表現的舞台，已經在現任地方首長居於少數的民進黨，更加沒有舞台，可能也沒機會扶植接班人。
以蘇貞昌內閣為主體的治理團隊更危險了，雖然台灣防疫成功，這是2400萬台灣人「共體時艱」的偉大成就，說實在話，除了防疫指揮中心和口罩國家隊，眾多內閣大員說得出自己貢獻過什麼了嗎？
然而台灣人民雖然願意「體諒」，卻不容忽視箇中有太多太多的生活和工作上之「艱難」，咬緊牙關度過這麼500多天，突然出現一個來勢洶洶還越演越烈的破口，憤怒和怨恨必然會想要找出口，「范雲事件」躬逢其盛，當然百口莫辯，因為再多的反擊和辯解，以及側翼亂咬，只會惹出更多的反撲！
反撲的能量正在累積，蘇貞昌內閣務必注意，都將是造成「2018年大浪」重來的能量。
這些狀況，民進黨的反應思維卻沒有進步，還透過媒體大內宣，說有「五大絕招」：緊急會議、現身喊話、鞠躬道歉、誓言究責、梗圖廣發！
這些都是「政治性處理」，然而本質的問題根本沒有具體做法，例如缺水和缺電也是持續發生，因此許多人都預見民進黨「一起走回從前」：2018的窘態再現！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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