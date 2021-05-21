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電金發動點火！台股早盤漲380點　航運、鋼鐵紅通通

▲台股21日開高走高，開盤漲94.5點，加權股價指數以16136.86點開出，隨後大漲380點以上，來到16430點附近，漲幅2.4%。（圖／NOWnews資料照片）
▲台股21日開高走高，開盤漲94.5點，加權股價指數以16136.86點開出，隨後大漲380點以上，來到16430點附近，漲幅2.4%。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2021-05-21 09:25:25

美股昨（20）日四大指數走揚，尤其費城半導體漲超過2%，帶動今（21）日台股開高走高，開盤漲94.5點，加權股價指數以16136.86點開出，隨後大漲380點以上，來到16430點附近，漲幅2.4%。電子龍頭股如台積電、鴻海、聯發科漲幅1到4%。金融股點火發動，至於航運與鋼鐵也紅通通，其中萬海早盤飆漲停，

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美股道瓊指數昨日上漲188.11點，或0.55%，收34,084.15點；標普500指數上漲43.44點，或1.06%，收4,159.12點；那斯達克指數上漲236.00點，或1.77%，收13,535.74點；費城半導體指數上漲78.84點，或2.64%，收3,066.11點。

台北股市今日開盤漲94.5點，加權股價指數以16136.86點開出，隨後大漲380點以上，來到16430點附近，漲幅2.4%。權值股台積電早盤走堅，漲8元，漲幅逾1%，來到575元。鴻海漲3%，來到109.5元。聯發科漲4%，來到971元。南亞科、群創、友達、大立光、聯電漲2到3%，國巨漲6%。

其他，金融股不遑多讓，國泰金、開發金、元大金、台新金、中信金漲2到3%多，富邦金漲5%。而航運股持續紅通通，萬海早盤飆漲停，陽明、志信、長榮漲7%，宅配通、裕民、榮運、嘉里大榮漲4到6%，華航漲4%左右。鋼鐵股也很強勢，第一銅、高興昌、中鋼、春源、中鴻、千興、志聯、新光鋼漲超過2到6%。

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