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以巴激戰11天停火　拜登承諾援助：締造和平機會

▲美國總統拜登表示，樂見以色列和巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）在11天的轟炸和火箭攻擊後宣布停火，認為這是締造和平的「大好機會」，也承諾對加薩地區提供人道援助。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統拜登表示，樂見以色列和巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）在11天的轟炸和火箭攻擊後宣布停火，認為這是締造和平的「大好機會」，也承諾對加薩地區提供人道援助。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-05-21 10:45:01

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，樂見以色列和巴勒斯坦組織哈瑪斯（Hamas）在11天的轟炸和火箭攻擊後宣布停火，認為這是締造和平的「大好機會」，也承諾對加薩地區提供人道援助。

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拜登在白宮表示：「我認為我們有取得進展的大好機會，我致力朝此方向努力。」他也強調埃及在調停以巴休戰一事上所扮演的角色。

他表示，他今天已和以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）和埃及總統塞西（Abdel Fattahal-Sisi）通話。

法新社報導，拜登因未積極公開督促美國盟友以色列宣告停火，已受到許多民主黨自家人批評。他宣揚自己的政府「默默不懈地從事外交」。

拜登的說法呼應白宮在以巴衝突11天期間採取的路線，指出美國投入「極大努力」，首要目標是別讓這波流血衝突繼續下去。他說，這是為了「避免過去幾年所見的長期衝突重演」。

拜登提到雙方衝突釀成死傷，表示「巴勒斯坦人和以色列人應同樣享有安全保障的生活，並享有同等的自由、繁榮和民主」。

拜登也承諾提供加薩地區人道和重建援助。他強調將會和巴勒斯坦自治政府合作，而不是透過哈瑪斯，以免這個組織用以補充軍火庫。

路透社報導，美國將哈瑪斯視為恐怖組織。巴勒斯坦自治政府由溫和派主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）率領，只統治了約旦河西岸（West Bank）部分地區；哈瑪斯則在加薩走廊（Gaza Strip）占主導地位。

拜登也承諾會補充以色列的「鐵穹」（Iron Dome）飛彈防衛系統，重申以色列有權自我防禦。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100521

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