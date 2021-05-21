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LDCT使用於肺癌篩檢有何優點？
2010 年 11 月美國國家衛生研究院針對肺癌篩檢的一個大規模的臨床試驗發現，針對罹患肺癌的高風險的特定族群，使用低劑量電腦斷層篩檢肺癌，比起使用傳統的胸部X光篩檢，能降低20%的肺癌死亡率，大約每320人接受低劑量電腦斷層篩檢，就可以讓一位患者避免死於肺癌。 根據一個針對歐洲族群的研究結果，高風險罹患肺癌的族群若每年接受低劑量電腦斷層篩檢，持續十年，可以降低39%的肺癌死亡風險。
而從治療層面而言，因為大多數肺癌早期沒有症狀，故發現時不幸多為晚期。能透過低劑量電腦斷層篩檢早期肺癌，早期能以手術治療或治癒，而且由於早期肺癌手術所切除的肺部組織相對較少，患者術後的肺功能與生活品質的影響很小。即使患者不適合手術或不願意接受手術，也可以選擇用高科技立體定位放射治療或是冷凍消融術治療，對於初期肺癌也可以達到很好的腫瘤控制率。
誰該接受LDCT的篩檢
1. 長期或重度吸菸的人或是戒菸不到15年的人。
千萬要記住，抽菸是導致肺癌最危險的因子。這裡所謂的「長期或重度吸菸」，是指抽菸菸齡超過30包-年，計算的方式是把過去總共抽菸多少年，乘以每天抽菸有多少包，所計算出來的。30包-年即每天抽1包菸，超過30年；或每天兩包，超過15年；或每天3包，超過10年等。
2. 職業或生活環境中會暴露於石棉、砷、鉻、鎳、焦油、煤灰，或接觸鐳、氡等放射物質或空氣污染（工廠、燃香、汽機車廢氣、PM2.5、廚房油煙）等等的人。
3. 有慢性肺部疾病，例如肺結核、肺纖維化，與肺阻塞等。
4. 有肺癌家族病史的人。如三等親內有肺癌病史。
5. 體質因素：如基因修補的異常及基因的突變。
但LDCT不是沒有缺點，不是人人需要做
1. 偽陽性高（俗稱假警報）
低劑量電腦斷層可以篩檢出小至0.1公分的結節，不過，低劑量電腦斷層因為敏感度極高，具有高度的偽陽性；但以美國肺癌篩檢研究的結果而言，根據美國研究，有1/4的民眾接受低劑量電腦斷層後，被要求進一步確診，但最後只有1.1%的人確診為原位癌，其他則是不構成威脅的良性結節。也就是說，絕大多數的小結節都是良性的結節(發炎或腺瘤等等)，通常不需要進一步處理。所以這種假警報會造成民眾不必要的心理負擔，甚至接受到不必要的侵襲性切片檢查或胸腔手術。總之，小的結節只需定期複檢追蹤，臨床上也不需過於擔心，若追蹤期間有大小或特徵上的變化時，再接受進一步處置，大致上都不會太晚；至於大於0.8公分的結節，則是多數需要積極接受進一步的檢查，以排除早期肺癌的可能性。
2. 過度診斷
但對於某些生長緩慢的肺癌，可能數年內都不會轉移或影響壽命，如果病患年紀老邁或體衰多病，接受手術切除反而可能會產生過度治療的問題，導致病人承受不必要的手術或麻醉的風險與併發症。
3. 輻射曝露劑量的問題
臨床上來門診詢問低劑量電腦斷層的民眾，常問到的問題之一，便是有關輻射劑量的曝露問題，擔心頻繁的低劑量電腦斷層檢查反而增加自己罹癌的風險。雖然號稱是「低劑量」，做一次低劑量電腦斷層，相當於接受0.9毫西弗的輻射量，相當於8到10張X光的輻射量。人體一年僅容許3毫西弗的輻射量，而自然暴露就佔了1毫西弗，因此在接受低劑量電腦斷層時，仍須注意輻射過量可能對身體造成的危害。
低劑量電腦斷層篩檢並不能預防肺癌發生
很多民眾有錯誤認知，並不是多做ＬＤＣＴ就可以降低罹患肺癌的風險，要降低肺癌風險，還是應該要從改變生活習慣做起。譬如，抽菸者要戒菸，遠離空氣污染的環境，如室外的空汙，室內的油煙，焚香，且使用空氣清淨機與口罩等個人護具，才是降低肺癌風險的最有效的方法。
（文章授權提供／振興醫院內科部主任陶啟偉）
資料參考：
影音推薦
https://youtu.be/KvaYDeRC0Fkhttps://youtu.be/KvaYDeRC0Fk（新聞挖挖哇）
https://youtu.be/7rI-lx9YFiY（ＮＥＷ98名醫on call）
資料來源：健康醫療網 什麼是低劑量電腦斷層？ 使用於肺癌篩檢有何優點？
健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊