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什麼是低劑量電腦斷層？　使用於肺癌篩檢有何優點？

什麼是低劑量電腦斷層？　使用於肺癌篩檢有何優點？
什麼是低劑量電腦斷層？　使用於肺癌篩檢有何優點？

健康醫療網

2021-05-21 10:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】常常在門診被問到什麼是肺部低劑量電腦斷層（low dose CT, LDCT）。簡單來說，肺部低劑量電腦斷層是一種不用注射顯影劑的胸部電腦斷層檢查方式，故接受檢查的人僅需接受相對較少的輻射劑量，就能有效達到篩檢早期肺癌的目的。

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低劑量電腦斷層是目前篩檢小於ｌ公分肺部結節的最佳影像檢查，對於早期肺部結節的篩檢的敏感度也遠遠優於正子掃描或核磁共振，而且篩檢的費用與檢查時間也較少。且可以根據經由低劑量電腦斷層篩檢出的影像上結節的大小以及型態特徵，評估良性和惡性的可能性，搭配定期的追蹤或是有效且良好的早期治療，降低高危險族群的肺癌死亡率。

LDCT使用於肺癌篩檢有何優點？

2010 年 11 月美國國家衛生研究院針對肺癌篩檢的一個大規模的臨床試驗發現，針對罹患肺癌的高風險的特定族群，使用低劑量電腦斷層篩檢肺癌，比起使用傳統的胸部X光篩檢，能降低20%的肺癌死亡率，大約每320人接受低劑量電腦斷層篩檢，就可以讓一位患者避免死於肺癌。 根據一個針對歐洲族群的研究結果，高風險罹患肺癌的族群若每年接受低劑量電腦斷層篩檢，持續十年，可以降低39%的肺癌死亡風險。

而從治療層面而言，因為大多數肺癌早期沒有症狀，故發現時不幸多為晚期。能透過低劑量電腦斷層篩檢早期肺癌，早期能以手術治療或治癒，而且由於早期肺癌手術所切除的肺部組織相對較少，患者術後的肺功能與生活品質的影響很小。即使患者不適合手術或不願意接受手術，也可以選擇用高科技立體定位放射治療或是冷凍消融術治療，對於初期肺癌也可以達到很好的腫瘤控制率。

誰該接受LDCT的篩檢

1. 長期或重度吸菸的人或是戒菸不到15年的人。

千萬要記住，抽菸是導致肺癌最危險的因子。這裡所謂的「長期或重度吸菸」，是指抽菸菸齡超過30包-年，計算的方式是把過去總共抽菸多少年，乘以每天抽菸有多少包，所計算出來的。30包-年即每天抽1包菸，超過30年；或每天兩包，超過15年；或每天3包，超過10年等。

2.　職業或生活環境中會暴露於石棉、砷、鉻、鎳、焦油、煤灰，或接觸鐳、氡等放射物質或空氣污染（工廠、燃香、汽機車廢氣、PM2.5、廚房油煙）等等的人。

3. 有慢性肺部疾病，例如肺結核、肺纖維化，與肺阻塞等。

4. 有肺癌家族病史的人。如三等親內有肺癌病史。 

5. 體質因素：如基因修補的異常及基因的突變。

但LDCT不是沒有缺點，不是人人需要做

1. 偽陽性高（俗稱假警報）

低劑量電腦斷層可以篩檢出小至0.1公分的結節，不過，低劑量電腦斷層因為敏感度極高，具有高度的偽陽性；但以美國肺癌篩檢研究的結果而言，根據美國研究，有1/4的民眾接受低劑量電腦斷層後，被要求進一步確診，但最後只有1.1%的人確診為原位癌，其他則是不構成威脅的良性結節。也就是說，絕大多數的小結節都是良性的結節(發炎或腺瘤等等)，通常不需要進一步處理。所以這種假警報會造成民眾不必要的心理負擔，甚至接受到不必要的侵襲性切片檢查或胸腔手術。總之，小的結節只需定期複檢追蹤，臨床上也不需過於擔心，若追蹤期間有大小或特徵上的變化時，再接受進一步處置，大致上都不會太晚；至於大於0.8公分的結節，則是多數需要積極接受進一步的檢查，以排除早期肺癌的可能性。

2. 過度診斷

但對於某些生長緩慢的肺癌，可能數年內都不會轉移或影響壽命，如果病患年紀老邁或體衰多病，接受手術切除反而可能會產生過度治療的問題，導致病人承受不必要的手術或麻醉的風險與併發症。

3. 輻射曝露劑量的問題

臨床上來門診詢問低劑量電腦斷層的民眾，常問到的問題之一，便是有關輻射劑量的曝露問題，擔心頻繁的低劑量電腦斷層檢查反而增加自己罹癌的風險。雖然號稱是「低劑量」，做一次低劑量電腦斷層，相當於接受0.9毫西弗的輻射量，相當於8到10張X光的輻射量。人體一年僅容許3毫西弗的輻射量，而自然暴露就佔了1毫西弗，因此在接受低劑量電腦斷層時，仍須注意輻射過量可能對身體造成的危害。

低劑量電腦斷層篩檢並不能預防肺癌發生

很多民眾有錯誤認知，並不是多做ＬＤＣＴ就可以降低罹患肺癌的風險，要降低肺癌風險，還是應該要從改變生活習慣做起。譬如，抽菸者要戒菸，遠離空氣污染的環境，如室外的空汙，室內的油煙，焚香，且使用空氣清淨機與口罩等個人護具，才是降低肺癌風險的最有效的方法。

（文章授權提供／振興醫院內科部主任陶啟偉）

資料參考：

影音推薦

https://youtu.be/KvaYDeRC0Fkhttps://youtu.be/KvaYDeRC0Fk（新聞挖挖哇）

https://youtu.be/7rI-lx9YFiY（ＮＥＷ98名醫on call）



資料來源：健康醫療網 什麼是低劑量電腦斷層？　使用於肺癌篩檢有何優點？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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