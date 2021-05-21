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疫情燒！「這年齡」佔確診1／3　醫：醫療量能衝擊要來了

▲台灣本土COVID-19疫情延燒，各地政府都勤加進行消毒清消工作。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.20）
▲台灣本土COVID-19疫情延燒，各地政府都勤加進行消毒清消工作。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.20）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 10:21:53

台灣新冠肺炎疫情升溫，近6天公布的本土確診個案達到1512人，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，蹦緊防疫神經。而胸腔重症醫蘇一峰更指出，「這波感染者中，60歲以上感染者佔1／3」，讓他示警直呼「醫療量能衝擊要來了！」

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▲台灣本土疫情嚴峻，又增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，又增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
蘇一峰醫師昨（20）日在臉書發文，並PO出一張統計圖表，圖表揭露從5/15～5/20的本土確診病例年齡分佈，可以看見在總病例1512人中，60歲以上的有584人、40～59歲的有628人最多，20～39歲的年輕人則有225人，10～19歲的36人，9歲以下的29人。

蘇一峰醫師指出，「台灣這波感染者中，60歲以上感染者佔1/3，重症患者比率也因此會增加！」進一步提醒大家「老人更容易產生重症！醫療量能衝擊要來了！」

▲蘇一峰發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）
▲蘇一峰發文全文。（圖／翻攝自蘇一峰醫師臉書）
中央流行疫情指揮中心之前就呼籲，民眾若無接觸史、活動史，也無症狀者，並沒有前往篩檢的必要，避免在篩檢站接觸其他感染者，反而暴露風險。將醫療量能保留給有接觸活動史且有症狀者，把自我健康監測做好，別外出、少接觸人。（編輯：倪浩軒）

▲指揮中心表示，無接觸史、活動史且無症狀者，無篩檢必要。
▲指揮中心表示，無接觸史、活動史且無症狀者，無篩檢必要。 （圖／指揮中心提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
93.18%6.82%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.93%30.07%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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76.61%23.39%
2021-05-18-2021-05-21
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