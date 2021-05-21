疫情燒！「這年齡」佔確診1／3 醫：醫療量能衝擊要來了
台灣新冠肺炎疫情升溫，近6天公布的本土確診個案達到1512人，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，蹦緊防疫神經。而胸腔重症醫蘇一峰更指出，「這波感染者中，60歲以上感染者佔1／3」，讓他示警直呼「醫療量能衝擊要來了！」
編輯中心/綜合報導
2021-05-21 10:21:53
蘇一峰醫師昨（20）日在臉書發文，並PO出一張統計圖表，圖表揭露從5/15～5/20的本土確診病例年齡分佈，可以看見在總病例1512人中，60歲以上的有584人、40～59歲的有628人最多，20～39歲的年輕人則有225人，10～19歲的36人，9歲以下的29人。
蘇一峰醫師指出，「台灣這波感染者中，60歲以上感染者佔1/3，重症患者比率也因此會增加！」進一步提醒大家「老人更容易產生重症！醫療量能衝擊要來了！」
中央流行疫情指揮中心之前就呼籲，民眾若無接觸史、活動史，也無症狀者，並沒有前往篩檢的必要，避免在篩檢站接觸其他感染者，反而暴露風險。將醫療量能保留給有接觸活動史且有症狀者，把自我健康監測做好，別外出、少接觸人。（編輯：倪浩軒）
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