疫情升3級　病患透過視訊診療即可拿慢箋

衛福部表示，由於全國新冠疫情警示已經升至3級，慢性病人將可以利用視訊診療進行定期回診，也開放複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，以減少慢性病人暴露風險。
記者張志康/綜合報導
2021-05-21 10:33:58
簡單來說，就是有定期回診需求的慢性病人，將可以利用已經開放「視訊診療門診」的指定醫療院所，病患可以先以電話洽詢預約視訊時間，提供身分證字號，約定共同使用的視訊APP並預先下載看過相關的教學影片。
待完成視訊診療後，病患家屬可以攜帶病患的健保卡至看診院所特定窗口（如得來速窗口）過卡、繳費、領藥，並領取第2、3次慢性病連續處方箋（慢箋），或經院所同意後，由藥師送藥到府。
至於後續的慢箋，病患可持健保卡及處方箋自行選擇至原看診院所或社區藥局領藥。而如果是複診病人，醫師可採電話問診（需錄音）並開立慢性病連續處方箋。
衛福部表示，根據109年健保資料統計，我國慢性病人中有領取慢性病連續處方箋的人數約707萬人，慢性病連續處方箋總調劑件數約7,660萬件，其中在醫療院所調劑約4,623萬件，在藥局調劑約3,037萬件。
換句話說，透過這樣的模式，慢性病人，尤其是年事已高、行動不便的病患，可以有效地減少暴露在醫院這類高風險的場所，同時也可以讓健保藥局更進一步發揮功效。
只不過，陪病的家屬即使不用回診，也還是需要跑一趟醫院結賬、領藥、拿慢箋，毋寧是美中不足之處。而對於中壯年患有慢性病的病患來說，這樣的舉措還不如親自回診來得更有效率。