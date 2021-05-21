  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫情升3級　病患透過視訊診療即可拿慢箋

▲衛福部疫情期間開放慢性病患可以透過視訊回診，再由家屬代為結帳、取得慢箋。（圖／NOWnews資料照，高醫提供）
▲衛福部疫情期間開放慢性病患可以透過視訊回診，再由家屬代為結帳、取得慢箋。（圖／NOWnews資料照，高醫提供）

記者張志康/綜合報導

2021-05-21 10:33:58

衛福部表示，由於全國新冠疫情警示已經升至3級，慢性病人將可以利用視訊診療進行定期回診，也開放複診病人經醫師評估病情穩定可採電話問診，以減少慢性病人暴露風險。

我是廣告 請繼續往下閱讀
簡單來說，就是有定期回診需求的慢性病人，將可以利用已經開放「視訊診療門診」的指定醫療院所，病患可以先以電話洽詢預約視訊時間，提供身分證字號，約定共同使用的視訊APP並預先下載看過相關的教學影片。

▲慢性病患可以透過已經開放「視訊診療門診」的指定醫療院所，視訊回診並取得慢箋。（圖／衛福部提供）
▲慢性病患可以透過已經開放「視訊診療門診」的指定醫療院所，視訊回診並取得慢箋。（圖／衛福部提供）
 

待完成視訊診療後，病患家屬可以攜帶病患的健保卡至看診院所特定窗口（如得來速窗口）過卡、繳費、領藥，並領取第2、3次慢性病連續處方箋（慢箋），或經院所同意後，由藥師送藥到府。

▲在視訊診療結束後，病患家屬仍需赴醫院結帳、取慢箋、領藥，或由藥師送至病患家中。（圖／衛福部提供）
▲在視訊診療結束後，病患家屬仍需赴醫院結帳、取慢箋、領藥，或由藥師送至病患家中。（圖／衛福部提供）
 

至於後續的慢箋，病患可持健保卡及處方箋自行選擇至原看診院所或社區藥局領藥。而如果是複診病人，醫師可採電話問診（需錄音）並開立慢性病連續處方箋。

▲第2、3次的慢箋，可以透過社區健保藥局領藥，或是由家屬回原醫院領藥。（圖／衛福部提供）
▲第2、3次的慢箋，可以透過社區健保藥局領藥，或是由家屬回原醫院領藥。（圖／衛福部提供）
 

衛福部表示，根據109年健保資料統計，我國慢性病人中有領取慢性病連續處方箋的人數約707萬人，慢性病連續處方箋總調劑件數約7,660萬件，其中在醫療院所調劑約4,623萬件，在藥局調劑約3,037萬件。

換句話說，透過這樣的模式，慢性病人，尤其是年事已高、行動不便的病患，可以有效地減少暴露在醫院這類高風險的場所，同時也可以讓健保藥局更進一步發揮功效。

只不過，陪病的家屬即使不用回診，也還是需要跑一趟醫院結賬、領藥、拿慢箋，毋寧是美中不足之處。而對於中壯年患有慢性病的病患來說，這樣的舉措還不如親自回診來得更有效率。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
93.18%6.82%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.93%30.07%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
76.61%23.39%
2021-05-18-2021-05-21
在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

在這兩波限電分區輪流供電中，你有受到影響嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀