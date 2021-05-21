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台中火車站街友佇留 市府擴大消毒發放街友防疫包自保

▲ 台中市社會局等局室聯合鎖定台中火車站進行防疫措施，圖為發放街友防疫包提供自我保護。（圖／社會局提供）
▲ 台中市社會局等局室聯合鎖定台中火車站進行防疫措施，圖為發放街友防疫包提供自我保護。（圖／社會局提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-05-21 11:00:56

全國疫情警戒升級，臺中市環保局、建設局、交通局和社會局展開聯合會勘，針對台中火車站周邊擴大範圍消毒，火車站出入口設置鞋底消毒水盤，降低病毒傳播風險。此外，社會局也發放防疫包給街友，宣導全程戴口罩自我保護，落實防疫。

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社會局表示，台中火車站周邊有街友佇留，是跨局室聯合防疫會勘熱區，環保局展開大範圍清消外，社工們鎖定街友，逐一進行量測體溫及手部噴灑酒精消毒，並請他們帶著私人物品暫時離開。因為未來一週，包括台中火車站、中區、東區等街友佇留點，環保局都會擴大範圍徹底消毒，確保環境衛生安全，社工也勸導街友減少移動，保持社交距離，避免群聚感染。

▲台中火車站街友佇留，環保局展開火車站及周邊大消毒，提供市民及街友安全衛生環境。（圖／市府提供）
▲台中火車站街友佇留，環保局展開火車站及周邊大消毒，提供市民及街友安全衛生環境。（圖／市府提供）
 

此外，為加強防疫工作，社會局為街友準備防疫包，內容物有口罩、酒精、紙肥皂、垃圾袋等一週份生活物資，採實聯制登記領取，確實掌握防疫包發送到每位需要的街友手上。

社會局表示，疫情警戒升至第三級後，社會局外展人員便在白班和夜班時段提高查訪密度，主動發放街友防疫包，搭配醒目的告示立牌和廣播，加強宣導市民外出一律全程佩戴口罩，如經勸導不聽，將依傳染病防治法開罰3千元到1萬5千元。

▲台中火車站街友佇留，社會局發放防疫包協助自我保護，也加強全程戴口罩宣導。（圖／社會局提供）
▲台中火車站街友佇留，社會局發放防疫包協助自我保護，也加強全程戴口罩宣導。（圖／社會局提供）
 

聯合會勘人員表示，大部份街友都很配合防疫措施，全程配戴口罩。一名街友特別感謝社工時常送來口罩，方便他們更換。他表示自己很注意防疫，知道要勤洗手、戴口罩，也會提醒街友戴口罩，自我保護，避免被感染。社工特別一一宣導，若有身體不適，一定要立即就醫，落實防疫。

 

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