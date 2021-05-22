防疫搶購架上唯一生還？網紅實測「你們是不是錯怪他了」

隨著新冠肺炎本土確診人數暴增，全國進入三級警戒，引發許多民眾擔憂，紛紛湧入各大賣場超市搶購民生物資，貨架上物品立刻被掃購一空，網友們紛紛上傳賣場架上被掃得清空的照片，不過，也有人拍到，超市架上難免有遺珠之憾，這些沒被搶光的食物，包括三色豆、双響泡等，被網友揶揄這些商品成為搶貨爭奪戰劫後餘生的「最後生還者」。





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有網友笑虧「恐慌歸恐慌，理智還是沒有失去」、「非常時期還被嫌棄，到底多恐怖XD」，也有網友忍不住問：「真的有這麼難吃嗎？」當然還有網友跳出來平反：「這款超久了欸！我以前吃過其實蠻好吃的！」、「以前學生時期打球完超餓，吃這個兩片麵管飽！」、「他新出的湯頭口味其實不錯，在家打個蛋加點菜，就是豐盛的一餐」，一時之間，這個話題引起網路熱烈討論。





▲網友廣大迴響。(圖/來自阿晉Youtube)

話題太過熱烈，就有網紅忍不住好奇，拍攝YouTube影片實際試吃。向來勇於嘗試各種奇怪食物的YouTuber阿晉與黃小潔半夜親自到賣場，購買三色豆及双響泡這些傳說中的「最後生還者」回去煮，兩人各自試吃双響泡兩種不同口味的泡麵，沒想到意外好吃，驚呼「你們是不是錯怪他了！」小潔大讚麵體很Q，阿晉則說三色豆吸飽双響泡的湯汁之後，變得更好吃，兩人還欲罷不能，互相交換不同口味來吃：「欸為什麼你這碗有花椒的味道？但是好好吃喔！」、「其實這個味道我覺得蠻讚的！」經過實際測試後，兩人都同意，這個都市傳說破解！小潔還說，以後大家搶物資，他一定要先搶這個泡麵。





不過，營養師也提醒民眾要注意營養均衡，建議吃泡麵時可以加顆蛋或是青菜，才能吃得均勻營養。



