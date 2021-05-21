NCC高官釀玉山大火 他揭疑點：很難相信是踢倒爐頭造成
玉山國家公園八通關杜鵑營地日前發生森林火災，火勢至今尚未撲滅，延燒面積已達52公頃。NCC專委喬建中坦承火勢乃自己一行登山5人團隊引起，因為不小心踢倒瓦斯爐火釀災，更強調第一時間有試圖滅火，也有聯絡相關單位通報失火，並未肇逃。對此，登山部落客「雪羊視界」認為，闖出大禍後把事實一五一十的解釋社會聽才是最好做法，直言自己「真的不相信」踢倒爐火造成森林火災的說法。
編輯中心/綜合報導
2021-05-21 11:25:17
綜合媒體報導，玉山大火的消息曝光幾天後，外界才知道造成火災的人竟是NCC專委喬建中。警方不僅依違反《森林法》，將喬建中一行5人函送嘉義地檢署偵辦，玉山國家公園管理處也將依違反《國家公園法》究責。喬建中接受媒體訪問時坦承是自己踢倒爐火釀災，但強調並未逃逸，第一時間就有通報。對此，警方則表示仍在調查中，目前不便透露相關訊息。
不過，登山部落客「雪羊視界」昨（20）日在臉書發文表示，「這位委員，常常約年輕人一起上山，他自己的公開社群動態裡，都可以看到他們生著營火享受的影像。這個人並非用火新手，而是非常喜愛生火，擁有多年生火經驗的登山老鳥。」
雪羊視界強調，「生火本身若有遵守LNT原則，沒有不對。但一個這麼會生火、愛生火的人，對檢方供稱『不慎踢倒爐頭引發森林火災』，這就完全沒有說服力了。至少我身邊周遭所有的登山好手們，全都一致否定這種可能性，因為實在太過微乎其微。」
雪羊視界解釋，登山老手在山裡生火時一定都會開闢出一圈「防火圈」，防止圈內的火引燃旁邊任何可能的雜物，所以說，就算不小心踢倒，有確實做好防火工作，也不會造成危險。
雪羊視界呼籲喬建中一行人，「燒了大家心愛的八通關古道，所有的山友都不會輕易原諒你們。這個時候，把事實一五一十的解釋給社會聽，並全隊一起好好地負起應負的責任，才是最好的做法」。最後並感慨「期待我們國家的法律，能夠確實還給山一個公道，也讓社會了解登山用火安全的重要性。天佑台灣，趕快下雨吧！」（編輯：倪浩軒）