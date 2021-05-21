二、三採皆陰性　案2530高市居服員排除感染

高雄市5月19日公布的確診個案2530，為高雄市一名30多歲的男性居家服務員，高雄市衛生局今（21）日指出，個案2530一採CT值為32，呈弱陽性，但二、三採PCR皆為陰性，經中央流行疫情指揮中心綜合研判排除感染，更新後，高雄市截至5月20日止為12例本土個案。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-21 11:20:34｜2021-05-21 11:27:27
據5月19日高雄市政府公布的足跡，案2530為一名30多歲的男性居家服務員，並無相關旅遊史及接觸史，5月15日曾去過前鎮區的方師傅點心坊，5月17、18日入住高雄海景美屋住宿，據男子主訴5月15日開始出現發燒症狀，在5月18日後入住負壓隔離病房，匡列接觸者8人。
高雄市衛生局今日指出，案2530（高雄市193案），5月18日檢驗結果一採CT值為32，呈現弱陽性反應，但在5月19日的二採PCR及血清皆陰性，5月20日三採PCR亦為陰性，經中央流行疫情指揮中心綜合研判後排除感染，個案更新後，高雄市截至5月20日止為12例本土個案。
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