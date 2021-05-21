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把舞蹈說給你聽！　推「文化平權」視障者看舞用「聽」的

把舞蹈說給你聽！　推「文化平權」視障者看舞用「聽」的
把舞蹈說給你聽！　推「文化平權」視障者看舞用「聽」的

健康醫療網

2021-05-21 11:31:01

【健康醫療網／記者田柏升報導】用旁白口述舞蹈動作，以聽覺取代或輔助視覺，是視障者欣賞舞蹈表演的方式。日前舞蹈製作團隊「可揚與他的快樂夥伴」，在台北市文化局、國家文化藝術基金會與菁霖文化藝術基金會的補助下，公開首映舞作口述影像《我們清醒，於是反抗世界的無窮反覆》，邀請明眼觀眾與視障者一同體驗，推展文化平權。

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舞作口述影像策劃者張可揚分享，文化平權的目的，是想辦法降低表演藝術、展覽等作品的接觸門檻，讓視障、聽障、身障者等不同族群的人，都能用更輕易的方式接觸、欣賞。

邀視障者進行身體工作坊　回饋口述內容

《我們清醒，於是反抗世界的無窮反覆》文化平權版的製作，先是與五名視障夥伴進行4次身體工作坊，讓他們親身體驗舞蹈動態的同時，也回饋調整口述內容的撰稿，降低動作與口述的誤差。

參與本次製作的視障夥伴朱先生在放映結束後分享心得表示，當舞者在做動作時，口述描述或許只是簡單幾個字「跌落了」，但對於如何「跌落了」不太有概念。工作坊中，團隊帶著視障者一起體驗舞作中所謂的「跌落」，建構舞蹈的身體動態感知，對舞蹈零經驗的他而言，更有助於理解口述中的肢體流動狀態。

另一位視障夥伴張先生補充，參與工作坊先體驗舞作的動作，在放映會時再次聽到口述內容時，能很快對口述內容及舞蹈動作有所連接。而這次活動讓他真正了解到，原來舞台上發生的事情，其實透過口述影像的方式也讓視障者也能欣賞體驗。

「一秒鐘口述的上限就是四個字，很多動作細節就是流失在這樣的時間限制裡面。」舞作口述影像撰稿人王昱程提到舞蹈口述影像的挑戰性，撰稿時最難做的事情就是要在口述稿中顧及整個劇場的場景、舞者動作到身體運行及動作的方式，這些都是創作者在編撰口述內容時盡可能兼顧的範疇。

橘子是管狀視野視障者，眼裡看到的畫面就像透過吸管看出去，視野範圍窄小而有限，視力僅有0.1。透過舞作的口述影像，她能更全面地欣賞舞蹈藝術。初次觀賞舞作口述影像後，她表示，以往在看這類舞蹈表演時，很難看清舞台上發生的事，例如舞台布幕若設計黑色門及黑色的洞，因顏色相近，很難辨識出兩者差異，又如舞者舉手抬腳的動作，因為自己視覺範圍較狹窄，往往很難理解，透過口述影像的輔助，更能全面地欣賞舞作。

舞蹈口述求客觀　 撰稿要雙向交流

張可揚表示，視障者需要的舞蹈口述影像僅是客觀的描述，讓欣賞者能有自己的解讀空間。而這次製作想探討的文化平權，並非是創作者單方面決定，而是與視障者討論交流出身體動作與口述影像的關係。

口述影像放映訊息

可揚與他的快樂夥伴將在5/22及5/23進行第二場與第三場次舞作口述影像放映。因疫情升溫，相關放映活動請持續鎖定該團粉專頁。



資料來源：健康醫療網 把舞蹈說給你聽！　推「文化平權」視障者看舞用「聽」的

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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