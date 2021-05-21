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疫情讓醫護忙翻！「臉上壓痕滿滿」吐心聲：喪母不敢請假

▲醫護人員整整戴8小時的口罩和手套、隔離衣，臉上滿滿的壓痕。（翻攝自《爆怨2公社》）
▲醫護人員整整戴8小時的口罩和手套、隔離衣，臉上滿滿的壓痕。（翻攝自《爆怨2公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 11:26:10｜2021-05-21 12:41:21

台灣新冠肺炎疫情升溫，近一周本土個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，許多醫護人員也持續在第一線守護台灣人民的健康。對此，一名身為醫護人員的女網友在臉書社團《爆怨2公社》分享，整整戴8小時的口罩和手套、隔離衣，不僅臉上滿滿的壓痕、手變得浮腫，甚至連想回家陪陪家人的時間都失去了。

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原PO表示，民眾只是戴一層外科口罩，且只是外出才戴，醫護人員整整戴8小時，甚至更久，不僅呼吸困難，手套下的汗水把手泡得白又腫，隔離衣不透氣，醫護人員都得這樣熬過去，大家上班雙手、雙腳沒有停，心中卻盼望著回家陪陪家人。

她娓娓道來「其實我現在喪母時期，我也很想回家，摺蓮花、摺元寶給母親，但是人力吃緊，我不敢多請喪假，醫院同事願意讓我請假，但是因為我請假大家更辛苦，相信當天使的母親祂懂得我的心情，所以我減少請喪假，一起共度一切」，認為自己只是醫療人員其中之一，有更多醫護人員犧牲更多。

原PO最後不忘呼籲「民眾們戴口罩戴好很困難嗎？民眾們宅在家很困難嗎？拜託大家不要喊醫護加油，拜託，請用宅在家、外出戴好口罩，支持醫護人員和救台灣，請用行動宅在家支撐第一線醫護，請配合醫護警消人員」。

貼文一出，短短不到一天時間吸引逾萬人按讚回響，網友紛紛回應「真的很辛苦，拜託我們只是戴一個口罩而已，真的不難」、「辛苦妳們了，加油！」「辛苦了！謝謝您們第一線的偉大的醫療人員，為了您們我可以14天不出門」、「辛苦了，我們一起加油，疫情趕快過去，要保護好自己跟家人，加油吧」、「您的媽媽一定好驕傲，有您這樣盡職的女兒」。（編輯：賴詠璿）

▲台灣本土疫情嚴峻，20日增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
▲台灣本土疫情嚴峻，20日增加286例確診案例，各界無不繃緊神經防疫。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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