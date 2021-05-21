沖繩疫情嚴峻將適用緊急事態　東京等地恐二度延長

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沖繩縣近日新增確診病例數快速增加，專用病床使用率攀升，多項指標已達疫情最嚴重的第4階段；至於跟沖繩縣同時籲請盼適用緊急事態的岐阜縣，日本政府認為岐阜縣暫不需升高防疫強度，現階段暫時維持「防止蔓延等重點措施」。
西村所提諮詢案上午已獲分科委員會同意，下午將赴國會報告備詢，預計晚間在日本政府防疫對策本部會議上正式決定，將「緊急事態宣言」對象地區三度擴增到10都道府縣。
讀賣新聞報導，傳染力更強的變異病毒株在日本境內各地持續延燒，「緊急事態宣言」對象地區疫情未見緩和；在完全看不到疫情平息的跡象下，讓日本政府備感焦躁。
這次的「緊急事態宣言」是日本政府從去年疫情爆發以來第3度發布，原本發令期間從4月25日到5月11日止，對象地區僅東京都、大阪府等4都府縣。
不過，由於疫情未如預期受到控制，日本政府在5月7日宣布延長「緊急事態宣言」期間到5月31日，也首度擴大納入愛知縣及福岡縣到6都府縣。
日本政府5月14日宣布追加北海道、岡山縣及廣島縣適用緊急事態，讓對象地區二度擴大到9都道府縣。
日本政府內部愈來愈多人認為，9都道府縣的「緊急事態宣言」期間恐無可避免將再度延長；不過，也有看法認為，宣言持續太久會讓民眾「習以為常」，讓宣言效果降低，不如暫時先在本月解除宣言，改實施效力較弱的「防止蔓延等重點措施」。
日本TBS電視台報導，有關預計5月31日解除的「緊急事態宣言」，日本政府內部已開始出現二度延長的看法。
一名政府相關人士說，在疫情未見趨緩的階段，解除「緊急事態宣言」不是好的選擇；談到東京都目前的疫情，這名人士說，「從目前疫情趨勢來判斷的話，要解除並非易事」。
日本政府將持續關注東京都等地疫情發展，預料下週將商議是否二度延長「緊急事態宣言」，如果延長的話，最長可能達3週左右；目前有方案建議，跟即將被納入緊急事態的沖繩縣預計實施期間一樣，延長到6月20日解禁。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1100521