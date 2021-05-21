習近平將交棒還是繼續攬權？美澳研究提4種可能

中國共產黨將在明年舉行第20次全國代表大會，但因現任中國國家領導人習近平已取消任期限制，所以本次大會有沒有可能誕生新一屆領導人，外界持續關注。最近有美國與澳洲智庫的研究學者提出報告，分析習近平時代若是結束，有哪些可能性。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-21 11:42:42
根據《美國之音》 報導，美國智庫「戰略暨國際研究中心(CSIS)」研究員白明(Jude Blanchette)與澳洲智庫「洛伊研究所」(Lowy Institute)研究員馬利德(Richard McGregor)，聯合撰寫的報告《後習近平時代中國領導人接班的幾種可能性》(After Xi: Future Scenarios for Leadership Succession in Post-Xi Jinping Era)，內容提出習近平時代結束的4種可能。
第1種可能是，習近平依照現有規定，在2022年中共20大交出其總書記權力給政治局常委中的某一員。依照中共過去慣例，總書記任2個5年期後離任，以及在68歲退休。
第2種可能為，習近平會在2027年的21大、或2032年的22大退休，因為現在全部政治局常委到2027年都過了退休年齡，因此任何可能的接班人，幾乎必須在2022年的20大上被指定進入領導高層，而且必須是在63歲以下。
至於第3種可能，則是中共高層精英向習近平發起挑戰，或是發生政變。報告分析，陰謀推翻習近平及其政府並非只是「狂熱想像」的產物，而是真實存在的；過去習近平也曾在談話中提到「破壞和分裂黨」以及「政治陰謀活動」等用字。
最後一種則屬於不可控因素，即習近平意外死亡或喪失能力，但研究內容也警告，若真的發生這種情況，不排除會造成權力真空、引發政治局內鬥，後果甚至更加危險。