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雖然天氣冷是對心血管系統的傷害較大，但也不能輕忽天氣熱的傷害，人體血管擴張加上流汗，若沒有補充足夠水分，容易讓血液變得較濃稠，提高冠狀動脈堵塞及心肌梗塞的風險；若嚴重脫水，會導致電解質失衡，嚴重可能出現休克。
心臟病或高血壓患者更不能輕忽過大溫差對心臟造成的負擔，當從戶外炎熱環境快速進到冷氣房，或是覺得很熱的時候突然喝大量冰水，都會導致原本擴張的血管遇冷收縮，可能導致心臟病發作。
少量、多次、慢慢喝 保養心血管
因此，儘管天氣炎熱，還是建議心臟病或高血壓患者務必記得補充足夠水分，避免一次狂飲大量，以「少量、多次、慢慢喝」，讓身體去適應水分補充時電解質和溫度的變化，減少對心臟的負擔。
3 大飲品 取代含糖飲品更護心
如果平常容易忘記喝水，可以把隨身的水壺換成大容量，放在容易看到的地方，或設定手機提醒自己定時喝水，也可以試試以下三種消暑又護心的飲品：
- 抹茶或綠茶：抹茶也是綠茶中的一種，但製作過程更繁雜，是將蒸製烘乾挑選出的葉片輾磨成粉，其中的兒茶素比綠茶更高。兒茶素有很強的抗氧化功能，可以預防動脈粥樣硬化。
- 紅石榴汁：紅石榴具有的植化素豐富，抗氧化力強大，能夠抑制感染，預防粥狀動脈硬化及攝護腺癌，不過國內紅石榴大部分為進口，較容易看到進口的石榴汁，建議飯後飲用，避免腸胃不適。
- 檸檬水：在水中多加一片檸檬，可以增添風味，幫助增加水分攝取，也可以用同是柑橘類的柚子，或在冬季可以替換成柳丁或柑橘。
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 夏季溫差也傷「心」營養師：推薦 3 飲品補水又護心
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