感謝警察同仁協落實防疫政策 陳其邁重申貫徹鐵腕執法
新冠疫情嚴峻，高雄市政府警察局連日撒下警力執行休閒娛樂場所停止營業專案勤務，抓到莊敬路一家卡拉OK店違規開業、消費者沒戴口罩，且依法予以告發開罰並斷水電，高雄市長陳其邁昨(20)日晚間特地前往三民第二分局慰勉有功人員，頒獎金贈水果，感謝警察在防疫期間奔波辛勞，為防疫工作努力讓社區更安全。
記者郭凱杰／高雄報導
2021-05-21 12:13:49
陳其邁指出，疫調過程中警察同仁發揮許多協助，只要確診個案從社區移出進行居家隔離或居家檢疫，社區就少一分風險。另外，高市府從昨天開始就嚴格執行法令，勸導期已有一段時間，要求所有市民朋友配合外出全程戴口罩，倘沒有落實防疫政策一定會開罰。
陳其邁也說，現行政策外出就必須全程配戴口罩，執法過程鎖定特定風險較高有群聚的地方優先執法，例如公園、菜市場甚至一些群聚會所，請所有市民朋友配合，為了自己也為了家人，一定要外出時全程配戴口罩。
陳其邁強調，防疫視同作戰，市府堅定執法不手軟，違法違規一定依法嚴辦，疫情當前人人應配合防疫，共同守護社區防線。
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