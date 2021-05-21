  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

本土確診數連6破百！他問「哪天最嚇人」　眾答案一面倒

▲台灣雖然還沒有封城，街上近乎空無一人。（圖／NOWnews資料照）
▲台灣雖然還沒有封城，街上近乎空無一人。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 12:13:11

近期台灣疫情升溫，連續6天本土確診數破百，累計新增1512例，為了加強相關防疫措施，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，自5月19日至5月28日止，提升全國疫情警戒至第三級。對此，就有網友好奇發問「哪一天的本土確診數開始嚇到你？」而引來鄉民曝光答案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT八卦板上發文，表示台灣原本是一塊淨土，但突然間本土案例激增，一開始單日新增本土個案從個位數到兩位數，最後突然暴增破百例，這就讓他好奇發問「哪一天的本土確診數開始讓你嚇到瑟瑟發抖？」

▲原PO好奇發問「哪一天的本土確診數開始嚇到你？」（圖／翻攝PTT）
▲原PO好奇發問「哪一天的本土確診數開始嚇到你？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，不少台人都指出5月15日最讓人感到害怕，因是台灣自疫情以來第一次單日確診人數破百，雙北也於當天確定防疫升至第三級警戒，直言「29-180那天」、「180，就那天早上的記者會，蘇貞昌講出來我以為我聽錯」、「180那天」、「180那一晚真的睡不好，一直擔心自己感染..」、「跳180那時候最傻眼」、「180啊！看到這數字就知道回不去了」、「180，看到時簡直不敢置信」、「180，看到這數字就知道，擴散了」。

不過，也有網友提出不同答案，「333那天」、「16就怕爆了」、「明明16就很嚴重，很多人直到現在還是不怕」、「+7那天，新北獅子王和宜蘭遊藝場，當下在思考這到底會是傳了幾波」、「16傻眼，29瞪大眼，180無言」、「還沒，未來也不會嚇到，看國外經驗一年多了，還有什麼好嚇的」。（編輯：陳雅雲）

▲指揮中心統計至5/20，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心統計至5/20，全台本土案例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
92.64%7.36%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.84%30.16%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.45%21.55%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀