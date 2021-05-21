本土確診數連6破百！他問「哪天最嚇人」　眾答案一面倒

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問題一曝光，不少台人都指出5月15日最讓人感到害怕，因是台灣自疫情以來第一次單日確診人數破百，雙北也於當天確定防疫升至第三級警戒，直言「29-180那天」、「180，就那天早上的記者會，蘇貞昌講出來我以為我聽錯」、「180那天」、「180那一晚真的睡不好，一直擔心自己感染..」、「跳180那時候最傻眼」、「180啊！看到這數字就知道回不去了」、「180，看到時簡直不敢置信」、「180，看到這數字就知道，擴散了」。
不過，也有網友提出不同答案，「333那天」、「16就怕爆了」、「明明16就很嚴重，很多人直到現在還是不怕」、「+7那天，新北獅子王和宜蘭遊藝場，當下在思考這到底會是傳了幾波」、「16傻眼，29瞪大眼，180無言」、「還沒，未來也不會嚇到，看國外經驗一年多了，還有什麼好嚇的」。（編輯：陳雅雲）
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