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指揮中心定調2人以上開車須戴口罩　網吵翻：矯枉過正？

▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，「2人以上同車，就應該戴口罩」，引發熱議。（圖／衛福部臉書）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，「2人以上同車，就應該戴口罩」，引發熱議。（圖／衛福部臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-05-21 12:30:03

台灣新冠肺炎疫情升溫，近6天公布的本土確診個案達到1512人，中央流行疫情指揮中心宣布全台進入三級防疫警戒，民眾外出一律須配戴口罩。但對於開車時是否也須戴口罩，各縣市卻出現說法不一的現象，而中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今（21）早在記者會上定調，「2人以上同車，就應該戴口罩」，但不少網友覺得若一家人同車也須戴口罩，「似乎矯枉過正」，引發討論。

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▲藍心湄提出「自駕要不要戴口罩」的疑問。（圖／藍心湄臉書）
▲藝人藍心湄之前也提出「自駕要不要戴口罩」的疑問。（圖／藍心湄臉書）
三級防疫警戒規定民眾外出須配戴口罩，但開車自駕是否也須戴口罩卻傳出各縣市莫衷一是，而中央流行疫情指揮中心今上午在記者會中，對於開車是否也要戴口罩，明確表示：「依照規定，目前疫情警戒外出必須全程戴口罩，但自行開車，若是2人以上同車，就應該戴口罩，若為獨自駕車，在密閉空間內，不影響、不接觸他人可以不用佩戴。」

消息公布後立即有網友轉貼相關新聞到PTT，並認為「我也傾向車內屬於私人空間，抓這個有點矯枉過正。不過非常時期就忍忍吧！」有網友提出質疑，「在家兩個人要不要戴」、「為什麼在家兩人可以， 在車兩人就不行，不是都私人空間不影響別人嗎」、「家人同車在車內也要戴口罩？」、「車內算私人領域嚴格講其實不算外出」、「這個打行政訴訟不知道法官會有什麼看法」、「載同住家人也要戴的話，那在家也應該要戴啊」。

但也有許多網友支持指揮中心的規定，「車上有空調戴了是會怎樣嗎」、「非常時期規則講好就好」、「車上兩人，又不一定是家人，難道取締還要看戶口嗎？所以不管是家人還是朋友，兩人以上就戴起來，這樣警察取締的時候才不用查身份」。（編輯：倪浩軒）

▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
▲國內一連6天破百例確診，全台本土病例地圖分布。（圖／NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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