指揮中心定調2人以上開車須戴口罩　網吵翻：矯枉過正？

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三級防疫警戒規定民眾外出須配戴口罩，但開車自駕是否也須戴口罩卻傳出各縣市莫衷一是，而中央流行疫情指揮中心今上午在記者會中，對於開車是否也要戴口罩，明確表示：「依照規定，目前疫情警戒外出必須全程戴口罩，但自行開車，若是2人以上同車，就應該戴口罩，若為獨自駕車，在密閉空間內，不影響、不接觸他人可以不用佩戴。」
消息公布後立即有網友轉貼相關新聞到PTT，並認為「我也傾向車內屬於私人空間，抓這個有點矯枉過正。不過非常時期就忍忍吧！」有網友提出質疑，「在家兩個人要不要戴」、「為什麼在家兩人可以， 在車兩人就不行，不是都私人空間不影響別人嗎」、「家人同車在車內也要戴口罩？」、「車內算私人領域嚴格講其實不算外出」、「這個打行政訴訟不知道法官會有什麼看法」、「載同住家人也要戴的話，那在家也應該要戴啊」。
但也有許多網友支持指揮中心的規定，「車上有空調戴了是會怎樣嗎」、「非常時期規則講好就好」、「車上兩人，又不一定是家人，難道取締還要看戶口嗎？所以不管是家人還是朋友，兩人以上就戴起來，這樣警察取締的時候才不用查身份」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。