防護升級！張惇涵曝官邸照 蘇貞昌與蔡英文會面多了隔板
國內本土疫情嚴峻，總統官邸昨（20）有照顧狗的志工確診，今天立法院也有國會助理確診，部會官署升級警戒，總統府發人張惇涵也po出一張行政院長蘇貞昌與蔡英文在官邸談話照片，照片中清楚看到蔡英文與蘇貞昌談話，儘管在室內仍維持社交距離、全程戴口罩，中間還有塑膠板隔著，安全防護到位。
記者胡宥心/台北報導
2021-05-21 12:53:46
張惇涵在臉書po出今早蘇貞昌來官邸向蔡英文報告週末假期的防疫指引，張惇涵說，這是提升防疫警戒後的工作日常，執政團隊隨時電話聯繫，會議多用視訊，有必要，馬上討論商量。
張惇涵表示，防疫指揮官陳時中在第一線掌握疫情發展、擬定防疫策略；蘇貞昌統籌調度各部會，全力防疫、全力支援各個地方；蔡英文以國安視野，評估國際政經局勢，一方面緊盯外購疫苗加速調配，一方面掌握國產疫苗實驗進度，另一方面，部署國內經濟、金融、國安面向的穩定措施。
「陳時中跟醫護防疫人員在第一線，蘇院長帶領行政團隊處理現在進行式，總統與國安團隊超前部署未來式。」張惇涵說，執政團隊各就崗位，也互相補位，就是希望全國腳步一致、全民團結一致。
昨天傳出官邸志工確診，張惇涵緊急開記者會強調，總統狀況良好，他今也重申，總統的辦公環境都有強化消毒作業，會議空間全部加設隔板。室內的通風、工作動線也都在醫療團隊的專業建議下嚴整規劃，總統的健康狀況良好，醫療團隊都有密切掌握，總統也感謝大家的關心。