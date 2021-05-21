龜山麻將館關門營業　電表露餡開罰

疫情持續延燒，中央疫情指揮中心日前宣布全國三級警戒，日前除已宣布特種娛樂行業全面暫停營業外，現在室內5人、室外10人及強制戴口罩禁令也一併執行。昨（20）日22時左右，龜山分局查獲一家麻將館違規營業，警方發現電表運轉流動判斷麻將館確實在營業，進而查獲麻將館違規事實，依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。
記者李春台/桃園報導
2021-05-21 13:08:00
龜山警方表示，桃園市政府配合政策要求宣布舞廳業、舞場業、酒家業、酒吧業、特種咖啡茶室業、視聽歌唱業、夜店業、三溫暖業、電子遊戲業及網咖等10大類特殊場所，須從5月15日起暫時關閉，何時復業會依疫情狀況而同定，業者均依中央政令關門歇業。
但龜山警方昨晚22時許發現位於龜山區萬壽路某麻將館，卻疑似偷偷關門營業，員警以電錶流動判斷麻將館確有營業要求開門，45歲吳姓業者辯稱無對外開放，但麻將桌上有飲料，員警也在後門防火巷找到7名客人。龜山警分局迴龍派出所開立記錄表移請市府衛生局視業者違規情節輕重，依傳染病防治法開罰6萬至30萬元。
龜山分局再次呼籲，這段期間將加強各特種娛樂場所稽查，若仍在營業，除將依法移請衛生局開罰外，並視情節報請市府主管機關強制斷水斷電，店家切勿以身試法。另也請民眾出門須務必全程佩戴口罩、保持社交距離等，經勸導不聽者，桃市衛生局依傳染病防治法第36條規定暨第70條，處新臺幣3,000元以上15,000元以下罰鍰。