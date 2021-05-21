防疫雷厲稽查 休閒娛樂場所「門可羅雀」？警：是鴿子啦
全國防疫警戒進入第三級，為避免群聚感染，市政府亦通令休閒娛樂場所皆應暫停營業，並責派警察局加強查察明關暗開之場所，違者將祭出罰款及立即斷水斷電之鐵腕作為，高雄三民一分局警方今（21）日凌晨在九如路上某棟娛樂大樓1樓門口拍下一張「門可羅雀」照片，但員警笑說，其實是一隻「鴿子」啦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-21 13:12:49｜2021-05-21 13:28:18
高雄九如路上有1棟「熟為人知」的大樓，這棟大樓從上到下，護膚店、餐飲店、小吃部、鋼琴酒吧及電子遊藝場應有盡有，平時每到深夜總是出入人口眾多複雜，一直以來都是警方臨檢查察的重點處所，但自從防疫升級，休閒娛樂場所發布暫停營業命令後，人聲鼎沸的情況不再，整棟大樓只剩一家餐飲店苦撐營業，整棟大樓宛如空城。
高雄三民一分局警方在今日凌晨1點多到該大樓執行「防疫管制處所巡視稽查」勤務，查察是否有店家假關門真營業的情形，正當員警準備上樓複查時，突然在電梯口發現一隻鳥停駐，讓員警不禁想到成語「門可羅雀」，於是拿起手機，拍下了這「門可羅雀」的有趣畫面，但員警笑說其實這隻鳥是隻「鴿子」啦，為了防疫，深夜裡的娛樂場所只剩下警察和鴿子，實在是很有趣的畫面，直呼真是防疫有成。
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