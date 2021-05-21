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彰基2天建出戶外正壓採檢站　日篩至少1000名

彰基2天建出戶外正壓採檢站　日篩至少1000名
彰基2天建出戶外正壓採檢站　日篩至少1000名

健康醫療網

2021-05-21 13:31:07

【健康醫療網／記者曾正豪報導】近日新冠肺炎情勢嚴峻，匡列接觸者和民眾擔心染病自行求醫者倍數提高，已塞爆全台急診室，嚴重影響急重症運行量能。為因應此問題，並解決民眾疑慮，彰化基督教醫院24小時趕工，在2日內完工「戶外正壓大量採檢站」，並同時擴充檢驗量能及人力，目前已極速拓展完畢，達成每日篩檢至少1000位病人的能力。彰基院長陳穆寬教授表示，彰基總院18日總篩檢量已達918人。19日完工的「戶外正壓大量採檢站」，大量醫護將立刻投入前線作戰，篩檢能力將倍數成長，在安全動線狀況下，最多可同時採檢9位病患，大幅縮短民眾等待時間。

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彰基篩檢擴大10倍　日篩至少1000

彰基院長、台灣耳鼻喉暨頭頸外科醫學會理事長陳穆寬教授表示，彰基體系為彰化縣最大醫療量能，雲彰投後送唯一醫學中心。對於本區的緊急醫療照護責無旁貸，也義無反顧全院總動員，配合中央和地方衛生局指示，全力協助控制疫情，讓民眾安心。目前已極速將篩檢及檢驗量能擴充10倍以上，每日已能篩檢至少1000位病人。

陳穆寬院長除了領導全彰基醫療體系投入防疫外，日前也以頭頸外科醫學會理事長身分，號召全國320位熱血耳鼻喉科基層醫師加入篩檢的行列（佔全國94%），拋磚引玉帶領全台醫師公會、學會醫師，主動投入篩檢的工作。

獨立正壓空調　採檢醫護不需厚重防護衣

彰基急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，接獲院長指示後，即開始日夜趕工。原本戶外就有一座採檢站，但僅能一線採檢，新採檢站更具有6線同時採檢的能力，內部採用厚壓克力做為完全阻隔，獨立正壓空調（氣體由外部導入，現場空氣只出不進），裡面採檢的醫護不需穿厚重防護衣，也能在舒適安全的環境為病患服務，效率大為提升。

親自監督此工程的彰基副院長賴健文表示，在投入大量工程人力後，採檢站能在48小時內完成。每位病人有獨立的隔板，個人化採檢手套，每位病人之間能做好完全的消毒，並不會因為快，而有交叉感染的疑慮。此外，有別於一般採檢站，新採檢站另具有即時的雙向通訊系統，醫師不但可以採檢，也可以同時看診病患。所有病人流，透過中央監控系統管制，可即時調節掛號、看診、等待、採檢的速度，讓整體高效率運作。



資料來源：健康醫療網 彰基2天建出戶外正壓採檢站　日篩至少1000名

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