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彰基院長、台灣耳鼻喉暨頭頸外科醫學會理事長陳穆寬教授表示，彰基體系為彰化縣最大醫療量能，雲彰投後送唯一醫學中心。對於本區的緊急醫療照護責無旁貸，也義無反顧全院總動員，配合中央和地方衛生局指示，全力協助控制疫情，讓民眾安心。目前已極速將篩檢及檢驗量能擴充10倍以上，每日已能篩檢至少1000位病人。
陳穆寬院長除了領導全彰基醫療體系投入防疫外，日前也以頭頸外科醫學會理事長身分，號召全國320位熱血耳鼻喉科基層醫師加入篩檢的行列（佔全國94%），拋磚引玉帶領全台醫師公會、學會醫師，主動投入篩檢的工作。
獨立正壓空調 採檢醫護不需厚重防護衣
彰基急診暨重症醫學部主任林晏任醫師表示，接獲院長指示後，即開始日夜趕工。原本戶外就有一座採檢站，但僅能一線採檢，新採檢站更具有6線同時採檢的能力，內部採用厚壓克力做為完全阻隔，獨立正壓空調（氣體由外部導入，現場空氣只出不進），裡面採檢的醫護不需穿厚重防護衣，也能在舒適安全的環境為病患服務，效率大為提升。
親自監督此工程的彰基副院長賴健文表示，在投入大量工程人力後，採檢站能在48小時內完成。每位病人有獨立的隔板，個人化採檢手套，每位病人之間能做好完全的消毒，並不會因為快，而有交叉感染的疑慮。此外，有別於一般採檢站，新採檢站另具有即時的雙向通訊系統，醫師不但可以採檢，也可以同時看診病患。所有病人流，透過中央監控系統管制，可即時調節掛號、看診、等待、採檢的速度，讓整體高效率運作。
資料來源：健康醫療網 彰基2天建出戶外正壓採檢站 日篩至少1000名
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