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陸版《當男人戀愛時》台味不見！邱澤「被迫捲舌」掀民怨

▲許瑋甯（左）、邱澤主演的《當男人戀愛時》叫好叫座。（圖／金盞花大影業）
▲許瑋甯（左）、邱澤主演的《當男人戀愛時》叫好叫座。（圖／金盞花大影業）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-21 13:27:27｜2021-05-21 16:26:16

邱澤、許瑋甯主演的電影《當男人戀愛時》締造破4億票房紀錄，躋身國片影史第6高票房佳績。該片確定近期在大陸上映，官方昨（20日）釋出短版預告片，沒想到，邱澤的台語腔全消失，改成字正腔圓的北京腔，台灣網友聽了直呼：「完全不行！」

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▲邱澤在片中與許瑋甯有多場動人的感情戲。
▲邱澤將以《當男人戀愛時》角逐台北電影獎影帝。（圖／金盞花大影業提供）
大陸片商20日開設《當男人戀愛時》官方微博，公布海報、劇照，除了文案換成簡體字，預告片中，邱澤的以閩南語發音的台詞，也都被重新配音成普通話，某些字還可聽到明顯的捲舌音。

▲《當男人戀愛時》陸版海報。（圖／當男人戀愛時微博）
▲《當男人戀愛時》陸版海報。（圖／當男人戀愛時微博）
▲預告片中，邱澤講台語的部分全變成普通話。（圖／中國電影頻道YouTube）
▲預告片中，邱澤講台語的部分全變成普通話。（圖／中國電影頻道YouTube）
許多台灣網友看完陸版預告，直呼不習慣，「這...不行啦」、「配音母湯」、「這會笑場」、「所以主題曲怎麼變國語？」「味道不對了啊」！

甚至多數大陸網友也不認同，「為啥是配音，我心碎了」、「這個配音太平淡沒有質感了，根本沒有邱澤原音的魅力」、「演員本人又不是不會講國語，而且閩南語有什麼問題，有字幕就好了，應該要考慮電影的完整可看性吧」、「啥款？我不要聽配音啊」！

不過仍有不少大陸網友期待該片上映，「終於上了！千年等一回呀」、「好期待！邱澤這個造型滿特別」、「一對不錯的cp」、「口碑在灣灣爆了，期待內地也有好成績」、「感覺還不錯，想看」、「邱澤演技很可，期待」！（編輯：楊穎軒）

▲大陸片商已開始積極宣傳《當男人戀愛時》。（圖／當男人戀愛時微博）
▲大陸片商已開始積極宣傳《當男人戀愛時》。（圖／當男人戀愛時微博）
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