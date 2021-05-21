  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

部北醫護理師確診、有萬華活動史　聯醫三重院區也爆群聚

▲部立台北醫院傳出有護理師確診。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲部立台北醫院傳出有護理師確診。（示意圖／翻攝自pexels ）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-21 14:58:44｜2021-05-21 16:19:19

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，不僅全國提升到3級警戒，今（21）天下午指揮中心再度召開臨時記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增312例本土確診個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對部立台北醫院稍早傳出有醫護確診的消息，指揮中心也做出說明，指揮官陳時醫療應變組副組長羅一鈞表示，部立台北醫院確實有護理師，因為有相關萬華接觸史，所以確診。

另外羅一鈞也提到，聯醫三重院區，也有醫護因為照顧確診者，後來被匡列接觸者，經採檢後也確診。羅一鈞強調，醫護都是非常珍貴的夥伴，不會用數據形容院內感染事件，因為很多驗到陽性，已經很難釐清是社區感染，還是院內傳播鏈存在。

羅一鈞提到，未來除非有規模大的院內感染事件，不然不會針對一起一起事件，貿然論定是院內感染，指揮中心會會盡快展開匡列、建立防火牆，羅重申，目前幾起都有建立好防火牆，醫護也能好好工作，過分討論會有污名化情形。

另外新北亞東醫院則是有院內群聚感染，共有14人染疫，台大醫院則是10名工務人員中鏢，此外，和平醫院也有5人院內群聚感染，以及3醫護則是獨立事件，指揮中心研判是社區感染。

北醫也有相關4名高風險活動史的護理師確診，汐止國泰醫院昨天也證實有1位急診醫師中鏢，聯醫松德院區則是傳有1名員工和1位看護確診，提醒民眾沒有症狀還是要避免進出大醫院。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
92.07%7.93%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.86%30.14%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.37%21.63%
2021-05-18-2021-05-21
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀