部北醫護理師確診、有萬華活動史　聯醫三重院區也爆群聚

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另外羅一鈞也提到，聯醫三重院區，也有醫護因為照顧確診者，後來被匡列接觸者，經採檢後也確診。羅一鈞強調，醫護都是非常珍貴的夥伴，不會用數據形容院內感染事件，因為很多驗到陽性，已經很難釐清是社區感染，還是院內傳播鏈存在。
羅一鈞提到，未來除非有規模大的院內感染事件，不然不會針對一起一起事件，貿然論定是院內感染，指揮中心會會盡快展開匡列、建立防火牆，羅重申，目前幾起都有建立好防火牆，醫護也能好好工作，過分討論會有污名化情形。
另外新北亞東醫院則是有院內群聚感染，共有14人染疫，台大醫院則是10名工務人員中鏢，此外，和平醫院也有5人院內群聚感染，以及3醫護則是獨立事件，指揮中心研判是社區感染。
北醫也有相關4名高風險活動史的護理師確診，汐止國泰醫院昨天也證實有1位急診醫師中鏢，聯醫松德院區則是傳有1名員工和1位看護確診，提醒民眾沒有症狀還是要避免進出大醫院。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。