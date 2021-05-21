6月出征世界盃資格賽　中華男足今接種新冠肺炎疫苗

因新冠肺炎疫情，中華男足剩餘的3場2022卡達世界盃資格賽，將於6月3日起，於科威特採集中管理賽制辦理，今日(21日)中華男足代表隊前往臺北榮民總醫院完成疫苗施打作業。此外，代表台灣出戰AFC CUP賽事的南市台鋼也接受疫苗接種。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-21 13:35:49
中華男足代表隊今由中華足協方靖仁秘書長陪同，全隊共同前往臺北榮民總醫院完成疫苗施打作業。在此，中華足協與國家代表隊全體隊、職員也要感謝醫護人員專業協助，以及台北榮總陳威明副院長本日對代表隊成員的防疫與相關疫苗注射注意事項的說明。
為讓球員們出國參賽可以有更充分的保護，中華足協在日前即針對國家代表隊征戰國際賽與南市台鋼即將代表台灣出戰AFC CUP等賽事，在3月初行文教育部體育署爭取將上述代表台灣出賽的教練、選手及後勤團隊一併適用納入COVID-19疫苗注射名單。
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