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肇逃條例三讀　駕車致傷逃逸最重關5年

▲立法院院會今（21）日通過刑法第185條之4的條文修正，明確規定發生交通事故致人死傷逃逸的刑責。（圖／NOWnews資料照，記者邱明玉攝）
▲立法院院會今（21）日通過刑法第185條之4的條文修正，明確規定發生交通事故致人死傷逃逸的刑責。（圖／NOWnews資料照，記者邱明玉攝）

記者張志康/綜合報導

2021-05-21 13:41:22

立法院院會今（21）日三讀通過刑法第185條之4的條文修正，明確規定駕駛駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。

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原刑法該條規定，駕駛動力交通工具肇事，致人死傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。2019年司法院大法官會議做出釋字第777號解釋，認為該條「肇事」文義有違法律明確性原則，自解釋公布日起失效。此外，法定刑一律科以1年以上7年以下有期徒刑，對於情節輕微個案構成顯然過苛處罰，不符憲法罪刑相當原則，這部分自解釋公布日起2年內失效。

對此，行政院今年4月8日通過法務部擬具的刑法第185條之4條文修正草案，由行政院函請司法院會銜送請立法院審議。

5月19日，立法院司法及法制委員會併案審查相關修正草案，包括時代力量、台灣民眾黨立法院黨團也分別提出修法版本，而這次的修法重點，包括駕車發生事故逃逸，應區分肇事責任。

當天該條修正案通過的條文為：「駕駛動力交通工具發生交通事故，致人傷害而逃逸者，處6月以上5年以下有期徒刑；致人於死或重傷而逃逸者，處1年以上7年以下有期徒刑。犯前項之罪，駕駛人於發生交通事故致人死傷係無過失者，減輕或免除其刑。」

全案今天在立法院會進行處理，在場立委並未提出異議，因此三讀修正通過。

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