中華男足備戰6月世界盃資格賽　陳柏良、温智豪無緣入陣

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2022卡達世界盃資格賽-國家男子足球代表隊五月集訓名單
總教練 王家中
國內集訓球員名單：
姓名 所屬母球隊
潘文傑 臺南市台灣鋼鐵足球隊
陳威全 臺南市台灣鋼鐵足球隊
吳俊青 臺南市台灣鋼鐵足球隊
陳瑞杰 臺南市台灣鋼鐵足球隊
程昊 臺南市台灣鋼鐵足球隊
陳昭安 台灣電力公司足球隊
林昌倫 台灣電力公司足球隊
高偉傑 台灣電力公司足球隊
黃秋霖 台灣電力公司足球隊
王睿 台中FUTURO
陳庭揚 台中FUTURO
李茂 台中FUTURO
段昍 台中FUTURO
小森由貴 台中FUTURO
江浩仁 台中FUTURO
許恆賓 台中FUTURO
陳泓維 台中FUTURO
施信安 北市大同足球俱樂部
白劭宇 北市大同足球俱樂部
徐翊 航源足球俱樂部
林明偉 航源足球俱樂部
周宇杰 航源足球俱樂部
蔡孟辰 ACA
涂紹捷 ACA
謝朋龍 銘傳大學
旅外徵召
蔡立靖 自由球員
岳明峰 FC Djursholm
個人因素不參加
陳浩瑋 台中FUTURO
朱恩樂 台中FUTURO
吳彥澍 航源足球俱樂部
翁偉賓 中油足球俱樂部
李祥偉 台灣電力公司足球隊
沈子貴 Mosta FC
因隔離問題無法參加
陳柏良 長春亞泰
温智豪 北京北體大足球俱樂部
周定洋 河南嵩山龍門足球俱樂部
殷亞吉 武漢三鎮足球俱樂部
目前B組戰績
B組排名 隊伍 已賽 勝 和 負 積分
1 澳洲 4 4 0 0 12
2 科威特 5 3 1 1 10
3 約旦 5 3 1 1 10
4 尼泊爾 5 1 0 4 3
5 中華台北 5 0 0 5 0
對戰
2019.09.05(四) 中華台北 1:2 約旦 @台北田徑場
2019.09.10(二) 中華台北 0:2 尼泊爾 @台北田徑場
2019.10.15(二) 中華台北 1:7 澳洲 @高雄國家體育場
2019.11.14(四) 科威特 9:0 中華台北 @科威特競技俱樂部體育場
2019.11.19(二) 約旦 5:0 中華台北 @安曼阿卜杜拉國王體育場
因應國際COVID-19疫情，B組剩餘場次將於科威特採集中管理賽制辦理
2021.06.03(四) 尼泊爾 vs 中華台北 @科威特競技俱樂部體育場
2021.06.07(一) 澳洲 vs 中華台北 @賈貝爾·阿爾-阿赫邁德國際體育場
2021.06.15(二) 中華台北 vs 科威特 @賈貝爾·阿爾-阿赫邁德國際體育場