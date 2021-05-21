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中華男足備戰6月世界盃資格賽　陳柏良、温智豪無緣入陣

▲中華男足隊長陳柏良旅中因隔離問題無法參加剩餘的3場2022卡達世界盃資格賽。（圖／中華足協提供）
▲中華男足隊長陳柏良旅中因隔離問題無法參加剩餘的3場2022卡達世界盃資格賽。（圖／中華足協提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-21 13:57:15

因新冠肺炎疫情，中華男足剩餘的3場2022卡達世界盃資格賽，將於6月3日起，在科威特採集中管理賽制辦理，今(21)日中華男足公布5月集訓名單，4名旅中好手「台灣隊長」陳柏良、温智豪等人因隔離問題無法參加。

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此外，中華男足代表隊今由中華足協方靖仁秘書長陪同，全隊共同前往臺北榮民總醫院接受疫苗第一劑施打，回國將再接受第二劑接種，而代表台灣出戰AFC CUP賽事的南市台鋼也一同接受疫苗接種。

2022卡達世界盃資格賽-國家男子足球代表隊五月集訓名單

總教練 王家中 

國內集訓球員名單：

姓名 所屬母球隊

潘文傑 臺南市台灣鋼鐵足球隊

陳威全 臺南市台灣鋼鐵足球隊

吳俊青 臺南市台灣鋼鐵足球隊

陳瑞杰 臺南市台灣鋼鐵足球隊

程昊 臺南市台灣鋼鐵足球隊

陳昭安 台灣電力公司足球隊

林昌倫 台灣電力公司足球隊

高偉傑 台灣電力公司足球隊

黃秋霖 台灣電力公司足球隊

王睿 台中FUTURO

陳庭揚 台中FUTURO

李茂 台中FUTURO

段昍 台中FUTURO

小森由貴 台中FUTURO

江浩仁 台中FUTURO

許恆賓 台中FUTURO

陳泓維 台中FUTURO

施信安 北市大同足球俱樂部

白劭宇 北市大同足球俱樂部

徐翊 航源足球俱樂部

林明偉 航源足球俱樂部

周宇杰 航源足球俱樂部

蔡孟辰 ACA

涂紹捷 ACA

謝朋龍 銘傳大學

旅外徵召

蔡立靖 自由球員

岳明峰 FC Djursholm

個人因素不參加

陳浩瑋  台中FUTURO

朱恩樂  台中FUTURO

吳彥澍  航源足球俱樂部

翁偉賓  中油足球俱樂部

李祥偉 台灣電力公司足球隊

沈子貴 Mosta FC

因隔離問題無法參加

陳柏良 長春亞泰

温智豪 北京北體大足球俱樂部

周定洋 河南嵩山龍門足球俱樂部

殷亞吉 武漢三鎮足球俱樂部

目前B組戰績

B組排名 隊伍 已賽 勝 和 負 積分

1 澳洲 4 4 0 0 12

2 科威特 5 3 1 1 10

3 約旦 5 3 1 1 10

4 尼泊爾 5 1 0 4 3

5 中華台北 5 0 0 5 0

對戰

2019.09.05(四) 中華台北 1:2 約旦 @台北田徑場

2019.09.10(二) 中華台北 0:2 尼泊爾 @台北田徑場

2019.10.15(二) 中華台北 1:7 澳洲 @高雄國家體育場

2019.11.14(四)   科威特 9:0 中華台北 @科威特競技俱樂部體育場

2019.11.19(二)     約旦 5:0 中華台北 @安曼阿卜杜拉國王體育場  

因應國際COVID-19疫情，B組剩餘場次將於科威特採集中管理賽制辦理

2021.06.03(四) 尼泊爾 vs 中華台北 @科威特競技俱樂部體育場

2021.06.07(一) 澳洲 vs 中華台北 @賈貝爾·阿爾-阿赫邁德國際體育場

2021.06.15(二) 中華台北 vs 科威特 @賈貝爾·阿爾-阿赫邁德國際體育場

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連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
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2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.86%30.14%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.37%21.63%
2021-05-18-2021-05-21
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