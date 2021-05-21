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雖然各級醫院均實施醫療服務降載，暫停非必要或緊急醫療服務，以確保醫療量能；但病人的醫療用血卻無法等待，他們的生命和醫療權益，也在此時面臨極大考驗。
自疫情升級後，血液基金會表示，立即加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、加強消毒（內外均提供乾洗手、舖設消毒毯、所有設備均在每次使用後以酒精消毒等）、加強問診，以維護捐血場域內的安全外，分離術捐血採預約制以調控室內人數，並已全面實施實聯制（1922實聯制），舉凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均應先登錄實聯，並由各捐血活動現場工作人員管控進入人數。
熱區捐血點暫停作業 呼籲各界別停下捐血好習慣
為配合政府防疫政策，血液基金會強調，亦陸續將熱區捐血點暫停作業，但也更影響血液的捐入；因此，特別呼籲捐血人，注意自己健康並做好防疫，勤洗手、戴口罩，不要停下您定期捐血的好習慣，本會各項措施亦將隨政府防疫政策做滾動式修正，捐血前可上本會官方網站（www.blood.org.tw）查詢或加入「愛捐血」官方帳號。
資料來源：健康醫療網 全台三級警戒 捐血量直直落
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