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全台三級警戒　捐血量直直落

全台三級警戒　捐血量直直落
全台三級警戒　捐血量直直落

健康醫療網

2021-05-21 14:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】疫情警戒標準提升至三級，全民自發性的減少外出，避免群聚的感染風險；然而，全國各捐血點的捐血人數也直直落，血液庫存量也直線下滑。醫療財團法人台灣血液基金會表示，從5月17日的庫存6.7天（44,620單位），滑落至21日的4.4天（29,266單位），五天內短少了15,354單位，血液基金會每日約需提供6,500左右單位，如此將陷入捉襟見肘的窘境。

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疫情嚴峻　病人的醫療用血卻無法等待

雖然各級醫院均實施醫療服務降載，暫停非必要或緊急醫療服務，以確保醫療量能；但病人的醫療用血卻無法等待，他們的生命和醫療權益，也在此時面臨極大考驗。

自疫情升級後，血液基金會表示，立即加強各捐血點防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、加強消毒（內外均提供乾洗手、舖設消毒毯、所有設備均在每次使用後以酒精消毒等）、加強問診，以維護捐血場域內的安全外，分離術捐血採預約制以調控室內人數，並已全面實施實聯制（1922實聯制），舉凡參與捐血活動的志工、單位、捐血人親友等，只要進入捐血場域，均應先登錄實聯，並由各捐血活動現場工作人員管控進入人數。

熱區捐血點暫停作業　呼籲各界別停下捐血好習慣

為配合政府防疫政策，血液基金會強調，亦陸續將熱區捐血點暫停作業，但也更影響血液的捐入；因此，特別呼籲捐血人，注意自己健康並做好防疫，勤洗手、戴口罩，不要停下您定期捐血的好習慣，本會各項措施亦將隨政府防疫政策做滾動式修正，捐血前可上本會官方網站（www.blood.org.tw）查詢或加入「愛捐血」官方帳號。



資料來源：健康醫療網 全台三級警戒　捐血量直直落

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
92.07%7.93%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

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2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

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2021-05-18-2021-05-21
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