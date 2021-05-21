重話抨擊偷開店、不戴口罩　陳時中喊話：拜託大家收收心

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另外陳時中提到，明後天就禮拜六日，喊話希望大家收收心，陳時中提到：「可能在禮拜六、假日的時候，大家會想要找朋友聚一聚，想要出去走一走，拜託大家減少外出，避免聚會」。
陳時中提到，如果能夠在這兩天把人員流動降到最低，可以逐漸把傳染鏈切斷，對防治疫情非常有用，現在醫事人員、醫療人員都非常辛苦，日以繼夜在抗疫，禮拜六、禮拜天拜託大家收收心，減少外出。
陸陸續續有醫院院內人員感染到，要做相關檢驗、繼續照顧病人，多頭在燒，如果沒有大家努力降低流動、降低傳染可能性，對社會也不好，特別拜託大家，雖然期待週末放假，沒有必要不要出門。
陳時中也提到，有人偷偷在開店，遮遮掩掩的開店，也請警政署非常嚴格執行，每個人應該都要負起責任，密切接觸造成傳染可能性相當高，這絕對要嚴辦，另外有些人不戴口罩，經勸阻還執意，這些過份行為都要用最嚴厲的處分，因為這是故意擾亂社會行為。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。