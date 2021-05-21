  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

重話抨擊偷開店、不戴口罩　陳時中喊話：拜託大家收收心

▲指揮中心指揮官陳時中今（21）天召開臨時記者會說明疫情。（圖／記者朱永強攝）
▲指揮中心指揮官陳時中今（21）天召開臨時記者會說明疫情。（圖／記者朱永強攝）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-21 14:22:53｜2021-05-21 16:18:20

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，不僅全國提升到3級警戒，今（21）天下午指揮中心再度召開臨時記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增312例本土確診個案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於全國三級警戒，陳時中今天重申，全國應該標準、說法、腳步一致，會不斷跟民眾宣導，讓大家明白，陳強調，依據傳染病防治法第37條第3項明文規定，在中央疫情指揮中心開設期間，地方政府都要依照中央指揮官的指示辦理。

另外陳時中提到，明後天就禮拜六日，喊話希望大家收收心，陳時中提到：「可能在禮拜六、假日的時候，大家會想要找朋友聚一聚，想要出去走一走，拜託大家減少外出，避免聚會」。

陳時中提到，如果能夠在這兩天把人員流動降到最低，可以逐漸把傳染鏈切斷，對防治疫情非常有用，現在醫事人員、醫療人員都非常辛苦，日以繼夜在抗疫，禮拜六、禮拜天拜託大家收收心，減少外出。

陸陸續續有醫院院內人員感染到，要做相關檢驗、繼續照顧病人，多頭在燒，如果沒有大家努力降低流動、降低傳染可能性，對社會也不好，特別拜託大家，雖然期待週末放假，沒有必要不要出門。

陳時中也提到，有人偷偷在開店，遮遮掩掩的開店，也請警政署非常嚴格執行，每個人應該都要負起責任，密切接觸造成傳染可能性相當高，這絕對要嚴辦，另外有些人不戴口罩，經勸阻還執意，這些過份行為都要用最嚴厲的處分，因為這是故意擾亂社會行為。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

連續14日本土案例破百且過半數不明感染源疫情警戒才能升第四級，您覺得這個標準是否太過嚴苛？

會，應該要降低標準，盡早封城
不會，要相信專業
92.07%7.93%
2021-05-20-2021-05-23

確診人數持續飆升中！你認為台灣需要興建方艙醫院嗎？

需要
不需要
69.86%30.14%
2021-05-20-2021-05-22

雙北高中以下停課！您贊同時力提出的「應將防疫照顧假薪資補貼列入最新追加的防疫紓困預算」嗎？

贊同
不贊同
78.37%21.63%
2021-05-18-2021-05-21
您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

您所屬的公司有實施居家辦公嗎？

繼續作答
你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

你覺得各縣市首長中誰的防疫表現最好？

繼續作答
即時
推薦閱讀