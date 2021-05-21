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疑似疫苗不良反應　20多歲女呼吸困難、四肢麻木

▲2021年5月19日第二批COVAX獲配的AstraZeneca COVID-19疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）
▲2021年5月19日第二批COVAX獲配的AstraZeneca COVID-19疫苗抵台。（圖／指揮中心提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-21 14:37:37｜2021-05-21 16:16:09

中央流行疫情指揮中心，連日傳來壞消息，國內本土疫情升溫，不僅全國提升到3級警戒，今（21）天下午指揮中心再度召開臨時記者會，指揮官陳時中表示，國內今日新增312例本土確診個案。

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為了防堵疫情，國內的疫苗接種也持續進行，中央流行疫情指揮中心今天表示，累計昨日，疫苗施打共15232劑，目前國內累計接種28萬1647人。

針對疫苗相關的不良反應事件，指揮中心發言人莊人祥表示，昨日新增17件，其中兩件是疑似嚴重不良事件，其中一例為20多歲女性，接種隔日出現呼吸困難、四肢麻木症狀，目前症狀緩解可以恢復上班。

另一例也是女性，莊人祥指出，是一名30多歲民眾，接種後第三天有接種部位有大片紅腫，左手指末梢有麻木的狀況，目前症狀改善，持續門診追蹤關懷中。

▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，其中南投縣、屏東縣也淪陷。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
▲指揮中心今（21）日公布有312例本土確診，全台累積7天共有1824例本土個案。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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2021-05-20-2021-05-23

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2021-05-20-2021-05-22

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